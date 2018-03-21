今日暖新聞》影／文學社傳情　傳遞說不出口情意

大葉大學無垠文學社19至21日在校內擺攤，舉辦「當我提筆寫下你」傳情活動，幫大家傳遞說不出口的情意，無垠文學社社長陳萱螢說，傳情活動也希望能把大家的愛傳達給更多人，因此所得在扣除成本後，將捐給國語日報社，挹注偏鄉小學閱讀資源。

無垠文學社社長、烘焙暨飲料調製學士學位學程大二生陳萱螢表示，傳情信封組每份35元，內含明信片、信封、封蠟、紙玫瑰，在明信片寫下說不出口的情意後，文學社社員會幫大家用封蠟與紙玫瑰手工包裝，每一份信箋都是獨一無二的，可以委託文學社幫忙送給校內的人，也可以自己把信箋帶回，親手送給對方。



▲大葉大學無垠文學社傳情活動，準備的傳情信封組，內含明信片、信封、封蠟、紙玫瑰，歡迎大家用筆寫下情意，所得扣除成本會捐給國語日報社，用於偏鄉閱讀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

陳萱螢指出，無垠文學社是去年11月剛成立的社團，此次傳情活動從文學社的特質出發，藉由書寫來傳達文字的溫度，讓每個人的溫柔被看見。現代人習慣滑手機、看電腦，總是用打字來傳遞訊息，但提筆為一個重要的人寫下一段話，就像冬日的暖陽，可以融化許多情緒，活動名為「當我提筆寫下你」，就是希望大家寫下自己的無垠世界，用文字來溫暖生活。



▲大葉大學無垠文學社傳情活動，準備的傳情信封組，內含明信片、信封、封蠟、紙玫瑰，歡迎大家用筆寫下情意，所得扣除成本會捐給國語日報社，用於偏鄉閱讀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

陳萱螢說，這是社團創立以來第一個全校性活動，籌備過程很擔心沒有同學想參加，擺攤遇到的第一個客人，想寫給在另一個縣市讀書的男朋友，傳達感情不受距離的限制，就和他們舉辦傳情活動，文字溫度沒有時效、不分地域的信念一樣，帶給他們很大的鼓勵。



▲大葉大學無垠文學社傳情活動，準備的傳情信封組，內含明信片、信封、封蠟、紙玫瑰，歡迎大家用筆寫下情意，所得扣除成本會捐給國語日報社，用於偏鄉閱讀。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）