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政治

名家論壇》錢震宇／一字之差

文／錢震宇2018/03/21 17:00
▲行政院宣布「大陸對台31項措施」因應對策，希望透過「四大方向」、「八大策略」厚植經濟實力，壯大台灣。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.16）
▲行政院宣布「大陸對台31項措施」因應對策，希望透過「四大方向」、「八大策略」厚植經濟實力，壯大台灣。（圖／林仕祥攝 , 2018.3.16）

有人相信改名可以改運，但就算改了再好的名，自己不去努力，一切也是枉然。

大陸推出「惠台31條」政策，產生強大磁吸效應及對產業的衝擊，尤其是台灣高等教育人才外流的問題。然而，蔡英文政府不思檢討，卻絞盡腦汁在名稱上下功夫，要外界正名是「對台31條」，不是「惠台」，還說這是要「併吞台灣」，呼籲大家要對自己有信心。這不啻是吹哨子壯膽，欲蓋彌彰。

蔡政府在大陸推出「惠台31條」的兩個多禮拜後，舉行了「壯大台灣，無畏挑戰」的記者會，提出「強台8大策略」，結果通篇內容陳舊不說，感覺就像是政府施政方針，且本來就是該做的事，尤其是留才方面，早已談論多年，如今只端出一些文字推疊，還停留在喊話階段，也顯見蔡政府施政如此被動。

政院的記者會，部會首長排排坐，卻講不到任何重點，要怎麼樣讓民眾「無畏」？怎麼「強台」？這怎麼看都不像是一個有信心的政府所召開的記者會，記者會完全無法回應「惠台31條」的影響，因為這本質就是兩岸問題，正是蔡英文無法處理解且一再迴避閃躲的問題。

即便如此，蔡政府還是硬要將「惠台」解釋成「利中」，還說若教師逕自到大陸任職可能會觸法，這個政府除了恐嚇人民外，還會做什麼？

行政院副院長施俊吉說，大陸此舉是想從台灣引進技術資本與人才，協助中國大陸經濟發展遭遇的困難。這也許是部分事實，但就像公司招募員工，一個公司出高薪要找技術精良的員工，幫公司賺錢，這在自由市場經濟下有什麼問題？

回到職場上來看，一名優秀的員工，為何不願繼續留在原本的A公司，而選擇去B公司，肯定有其原因。若按照蔡政府的說法，這是B公司要吃掉A公司，所以為了愛護A公司，員工不准離開。老闆不去針對員工跳槽原因檢討，強化自己公司，還要員工不准走，這是什麼邏輯！難道A公司就不會爭取其他公司的優秀人才嗎？

這31項措施中，有19項提供台灣人在大陸學習、創業、就業、生活的國民待遇，包括報考134項國家職業資格，提供醫生與金融從業人員等更加便利的取得從業資格，並放寬台灣影視、圖書進入大陸市場的限制。看得出來，這些措施是事先經過縝密思考的，非常務實而到位。

可惜的是，面對大陸務實提出對兩岸人民有利的措施，民進黨政府卻以「有色眼鏡」看待，動輒語帶恐嚇，甚至說這是違法行為。蔡英文無法改變台灣的就業環境及薪資，也不肯正視兩岸問題，刻意用國家機器手段阻擋人才流動，讓人民成了政府兩岸政治角力下的犧牲品。

過去面對中共文攻武嚇，包括李登輝、陳水扁，皆是訴諸民粹，不是喊「台灣人不是被嚇大的」，就說「台灣人當家作主」、「蝦米攏無驚」，用意識形態挑動族群、兩岸的矛盾，拿人民的身家安全當賭注，只為成就個人政治前途；沒想到，蔡英文執政時期，一樣是走回恐嚇老路，只是這回是恐嚇自己的人民。

從「惠台」、「對台」，再到「強台」，這「一字之差」看出蔡政府的閉鎖心態，從來不敢正視自己的缺點，只會玩文字遊戲，來掩飾自己的無能。當對岸已經紮實地推出方案，拳拳到肉，蔡政府卻還再計較這一、兩個字，自我催眠，只怕流失民心的速度會更加快速。

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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直擊／賴柯會面　官員卻閉目養神？蔡英文出面　嘉義翁章梁張明達停戰

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