地方萬花筒》影／埤頭稻香鐵道自行車節　追逐綠葉間碎光

107年春季埤頭稻香鐵道自行車節，首場春季活動將於5月5日登場，20日受理報名，額滿為止，埤頭鄉公所20日在公所廣場辦理宣傳會，鄉長吳錦潭邀請全國車友騎單車到埤頭鄉欣賞春天的美，想體驗的車友們千萬不要錯過囉。

吳錦潭指出，埤頭鄉是生產稻米的重鎮，近年更以台糖舊鐵道沿線規畫自行車道推廣單車休閒，公所5年前開辦單車逍遙騎活動，每年春、冬季舉行，深受車友支持，縣府今年更挹注經費擴大推廣 ，並以貼近在地的特色，因此將活動更名為「埤頭稻香鐵道自行車節」。



▲107年春季埤頭稻香鐵道自行車節活動將於5月5日登場，鄉長吳錦潭、立委王惠美、縣議員劉淑芳等主持啟動儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

吳錦潭表示，「埤頭稻香鐵道自行車節」活動是以豐崙運動休閒公園為起點，全程約18公里，限額1000人，今年更增設「親子歡樂組」的騎乘路線，限額500人，路線全長約6公里，適合家長帶著7至12歲的孩子一起來參與。

縣議員劉淑芳說，除了增設親子路線外，主辦單位更用心規畫精彩活動內容，不僅有多部精美折疊腳踏車、Dyson吸塵器、高級咖啡機及藍芽音箱等多項獎品豐富的摸彩活動，還有精采表演可以觀賞。

立委王惠美說，埤頭單車活動每年都吸引相當多的民眾前來參加，今年更將活動名稱更名為「埤頭稻香鐵道自行車節」十分貼近地方的特色，他認為要將路線擴大，串連周邊的鄉鎮，讓更多人深入探索在地之美，了解當地風情。



▲107年春季埤頭稻香鐵道自行車節活動將於5月5日登場，鄉長吳錦潭、立委王惠美、縣議員劉淑芳等主持啟動儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

吳錦潭說，過去都以台糖舊鐵道做為自行車道的路線，他強調，現在應該說是埤頭鄉新自行車道，請大家在也不要說「台糖舊鐵道」，吳錦潭邀請全國各地鄉親朋友前來埤頭鄉一探美麗的田園風光，作為放鬆休閒的好去處。



▲107年春季埤頭稻香鐵道自行車節活動將於5月5日登場，鄉長吳錦潭、立委王惠美、縣議員劉淑芳等主持啟動儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.20）

報名期間即日起到3月30日止，名額只有1500人，參加的車友都有精美的完賽禮物，能欣賞精彩的節目演出，並可參加摸彩獲得折疊腳踏車等獎品，而且只要在活動當日拍下騎乘及沿途路線風景照片上傳至活動粉絲專頁打卡按讚，還有機會獲得百元超商禮券。