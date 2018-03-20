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中央社

臉書個資外洩 英國會要祖克柏親自說明

中央社2018/03/21 00:25
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）美國社群網站臉書公司爆發數百萬用戶個資被政治競選活動利用，英國國會下議院一個委員會今天要求臉書執行長祖克柏親自前來提出說明，並限他在26日前回覆。

法新社報導，英國國會下議院數位、文化、媒體暨運動委員會（House of Commons digital, culture,media and sport committee）主席柯林斯（DamianCollins）致函祖克柏（Mark Zuckerberg），要求他親自說明「這起災難般的程序疏忽」。

這個委員會正在針對假新聞進行調查，請祖克柏前來說，是調查行動的一環。委員會成員2月已訪問華盛頓，聽取臉書公司（Facebook Inc.）和推特公司（Twitter Inc.）等美國社群媒體的主管提出說明。

臉書近日又遭指控，多達5000萬用戶的個人資料遭到英國資料分析業者劍橋分析（Cambridge Analytica）採集，用於美國總統川普2016年競選活動。

柯林斯在信中寫道：「根據過去幾天英國衛報和紐約時報揭露的內容，委員會想要求你前來提出口頭證詞。」

柯林斯表示：「現在應是聽取擁有充分職權的臉書高層說明的時候了，針對這起災難般的程序疏忽提出準確的說明。由於你在今年新年承諾要『整頓』臉書，所以我希望這名代表會是你。」（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1070320

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