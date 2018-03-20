NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈富邦新莊主場改造　克魯茲讚不絕口富邦蔣智賢球衣開賣　其他陸續推出不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
鉅亨網

歐股盤後 - 歐洲三大指數反彈 惟仍遭受月線打壓

鉅亨網2018/03/21 01:22
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

英國脫歐已於週一 (19 日) 達成過渡協議，確定自 3/29 日起，雙方進入「脫歐過渡期」，而此過渡期將維持二年多，至 2020 年十二月底結束，英國政府預計要在 2019 年三月份，完成脫歐。在此過渡期間之內，英國政府將繼續就雙方未來關係與歐盟溝通，並給予雙方企業更多時間，來為脫歐做準備。

據《路透社》週二 (20 日) 報導，在英國脫歐達成過渡協議後，企業間的脫歐效應正持續延燒，據英國皇家採購與供應學會 (CIPS) 調查統計，估計有超過 2000 家的供應商經理人表示，企業的營運活動已經確實受到影響。

CIPS 表示，在英國設有駐點的歐盟企業中，已有 14% 縮減業務規模，同時自 2016 年脫歐公投以來，更有 11% 的歐盟企業已陸續將一些人力撤出英國。

CIPS 經濟學家 John Glen 表示，目前企業更擔心的其實是，歐盟與英國之間的長期關係不明朗，未來不確定性太高。

據 CIPS 同一份調查數據顯示，受到脫歐的影響，已有高達三分之一的受訪企業宣布漲價，並且供應商在歐盟的英國企業裡，有四分之一企業承認，確實開始遇到供應鏈簽約上的困難，將開始找尋替代供應商。

週二 (20 日) 德股上漲 0.74% 以 12307.33 點作收，法股則上漲 0.57% 以 5252.43 點作收，英國富時 100 指數上漲 0.26% 以 7061.27 點作收，三大指數雖然出現小幅反彈，但仍是低於月線水平。

德股日線走勢圖 (近三個月以來表現)　圖片來源：investing.com
德股日線走勢圖 (近三個月以來表現)　圖片來源：investing.com
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字脫歐英國歐盟企業漲價歐元歐股英鎊歐股盤後美元afp英股德股法股基金headline
〈鴻海FII說明會〉力拚不...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan