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中央社

川普電話賀蒲亭勝選 暗示不久將會面

中央社2018/03/21 01:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社莫斯科/華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他打電話給俄羅斯總統蒲亭，祝賀他18日勝選，並暗示兩人將在「不久的將來」會面。

路透社報導，川普在白宮會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）時告訴記者，他相信他和蒲亭將在「不久的將來」會面，討論兩國間的武器競賽，以及烏克蘭、敘利亞和北韓情勢。

川普表示，美國和俄國間的武器競賽「目前失控…但是我們絕不允許任何國家擁有接近我們水平的武器」。

白宮發表聲明說，川普「強調朝鮮半島非核化的重要性」。

聲明中說：「兩位領袖討論雙邊關係的狀態，並決心就共同國家安全優先項目與挑戰繼續對話。」

克里姆林宮表示，川普今天打電話給蒲亭，祝賀蒲亭勝選，兩人並討論舉行高峰會的可能性。

克宮在聲明中說，兩位領袖同意有必要合力遏止武器競賽，並談及有必要合作確保戰略穩定和打擊國際恐怖主義。

聲明中說，兩人也討論敘利亞、烏克蘭和北韓議題，並談及加強兩國經濟關係。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，兩位領袖未談及前俄諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）和女兒尤莉雅（Yulia Skripal）4日在英國遭神經毒劑攻擊事件。這起事件造成莫斯科與西方國家關係惡化。（譯者：陳政一）1070321

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