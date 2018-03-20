川普電話賀蒲亭勝選 暗示不久將會面

（中央社莫斯科/華盛頓20日綜合外電報導）美國總統川普今天表示，他打電話給俄羅斯總統蒲亭，祝賀他18日勝選，並暗示兩人將在「不久的將來」會面。

路透社報導，川普在白宮會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）時告訴記者，他相信他和蒲亭將在「不久的將來」會面，討論兩國間的武器競賽，以及烏克蘭、敘利亞和北韓情勢。

川普表示，美國和俄國間的武器競賽「目前失控…但是我們絕不允許任何國家擁有接近我們水平的武器」。

白宮發表聲明說，川普「強調朝鮮半島非核化的重要性」。