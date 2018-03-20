貴金屬盤後─Fed升息前夕 美元轉強 黃金跌至近三

週二交易，Fed 預計升息的前一日，美元轉強，黃金期貨不僅吐回前一交易日所有漲幅，還多跌一些，收在近三週最低收盤價。

Fed 預計週三結束為期兩日的會議，並將宣布升息。 Goldmoney 研究主管 Alasdair Macleod 表示，「我們可以預計 FOMC 週三將調升利率目標 0.25%。但市場將會關注進一步升息的指示，雖然現在普遍認知是全球正同步成長，這讓今年四次升息而非三次的可能性增加，值得注意的是，美元已經穩定，而商品價格最近趨於小幅下跌。」

「在這基礎上，FOMC 的會議可能指示 0.25% 對現在來說就夠了。自一月下旬以來，黃金一直走穩在 1310 美元至 1360 美元區間，我認為升息半碼就很夠了。」