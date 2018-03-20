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貴金屬盤後─Fed升息前夕 美元轉強 黃金跌至近三

鉅亨網2018/03/21 04:26
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週二交易，Fed 預計升息的前一日，美元轉強，黃金期貨不僅吐回前一交易日所有漲幅，還多跌一些，收在近三週最低收盤價。

Fed 預計週三結束為期兩日的會議，並將宣布升息。 Goldmoney 研究主管 Alasdair Macleod 表示，「我們可以預計 FOMC 週三將調升利率目標 0.25%。但市場將會關注進一步升息的指示，雖然現在普遍認知是全球正同步成長，這讓今年四次升息而非三次的可能性增加，值得注意的是，美元已經穩定，而商品價格最近趨於小幅下跌。」

「在這基礎上，FOMC 的會議可能指示 0.25% 對現在來說就夠了。自一月下旬以來，黃金一直走穩在 1310 美元至 1360 美元區間，我認為升息半碼就很夠了。」

4 月黃金下跌 5.90 美元或 0.5%，收每盎司 1311.90 美元，達 3 月 1 日以降最低點，當日收在 1305.20 美元，為今年迄今最低收盤價。

ICE 美元指數上升 0.6% 至 90.32。

因 Facebook 引發的科技股賣壓也多少收斂了黃金期貨的下跌程度，因為市場情緒轉向避險。

其他金屬交易：

5 月白銀下跌  0.9%，收每盎司 16.185 美元。

在 ETF 中，著重白銀的 iShares Silver Trust 下跌 0.8%。SPDR Gold Shares 下跌 0.3%。VanEck Vectors Gold Miners ETF 下跌 1.2%。

5 月銅下跌 1.4% 至每磅 3.038 美元。

4 月白金下跌 1% 至每盎司 945 美元。6 月鈀金下跌 1.2% 至每盎司 975.90 美元。

 

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