霍金骨灰將放西敏寺 與牛頓達爾文為鄰

(中央社倫敦20日綜合外電報導)科學家和英國物理學家霍金的家人今天宣布,霍金的葬禮將於31日在劍橋大學的教堂舉行。霍金的骨灰今年稍後將安放在倫敦西敏寺中,與牛頓及達爾文為鄰。

霍金(Stephen Hawking)的葬禮將於劍橋大學的大聖瑪麗教堂(Church of St Mary the Great)舉行。大聖瑪麗教堂位於劍橋大學的岡維爾與凱斯學院(Gonville and Caius College)附近,霍金50多來就是在這個學院致力解開宇宙之謎。

西敏寺(Westminster Abbey)教堂牧師霍爾(John Hall)說:「霍金教授的骨灰完全適合安放在教堂內,和其他傑出的科學家為鄰。」