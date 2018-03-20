NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈富邦新莊主場改造　克魯茲讚不絕口富邦蔣智賢球衣開賣　其他陸續推出不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
中央社

霍金骨灰將放西敏寺 與牛頓達爾文為鄰

中央社2018/03/21 05:30
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社倫敦20日綜合外電報導）科學家和英國物理學家霍金的家人今天宣布，霍金的葬禮將於31日在劍橋大學的教堂舉行。霍金的骨灰今年稍後將安放在倫敦西敏寺中，與牛頓及達爾文為鄰。

霍金（Stephen Hawking）的葬禮將於劍橋大學的大聖瑪麗教堂（Church of St Mary the Great）舉行。大聖瑪麗教堂位於劍橋大學的岡維爾與凱斯學院（Gonville and Caius College）附近，霍金50多來就是在這個學院致力解開宇宙之謎。

西敏寺（Westminster Abbey）教堂牧師霍爾（John Hall）說：「霍金教授的骨灰完全適合安放在教堂內，和其他傑出的科學家為鄰。」

霍金14日過世，享壽76歲。霍金因罹患運動神經元疾病，終生困坐輪椅，醫生原本判斷他只剩幾年壽命，他卻活得遠比醫生預估的時間久。

霍金被喻為是繼愛因斯坦後最有才華的理論物理學家，32歲進入英國聲望卓著的科學機構皇家學會（Royal Society），成為最年輕的研究員之一。

1979年，霍金獲得劍橋大學盧卡斯數學教授職位，從牛津大學搬到劍橋大學，研究理論天文學和宇宙起源論。上一個獲得這個職位的是17世紀英國科學家牛頓。

西敏寺是17位君王和英國史上一些最重要人物的最後安息地，牛頓1727年安葬於此，生物學家達爾文則是1882年。（譯者：陳政一）1070321

濫用個資醜聞延燒 劍橋分...石油相關股大漲支撐 美股收高

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan