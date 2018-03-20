霍金骨灰將放西敏寺 與牛頓達爾文為鄰

西敏寺（Westminster Abbey）教堂牧師霍爾（John Hall）說：「霍金教授的骨灰完全適合安放在教堂內，和其他傑出的科學家為鄰。」

霍金（Stephen Hawking）的葬禮將於劍橋大學的大聖瑪麗教堂（Church of St Mary the Great）舉行。大聖瑪麗教堂位於劍橋大學的岡維爾與凱斯學院（Gonville and Caius College）附近，霍金50多來就是在這個學院致力解開宇宙之謎。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）科學家和英國物理學家霍金的家人今天宣布，霍金的葬禮將於31日在劍橋大學的教堂舉行。霍金的骨灰今年稍後將安放在倫敦西敏寺中，與牛頓及達爾文為鄰。

霍金14日過世，享壽76歲。霍金因罹患運動神經元疾病，終生困坐輪椅，醫生原本判斷他只剩幾年壽命，他卻活得遠比醫生預估的時間久。

霍金被喻為是繼愛因斯坦後最有才華的理論物理學家，32歲進入英國聲望卓著的科學機構皇家學會（Royal Society），成為最年輕的研究員之一。

1979年，霍金獲得劍橋大學盧卡斯數學教授職位，從牛津大學搬到劍橋大學，研究理論天文學和宇宙起源論。上一個獲得這個職位的是17世紀英國科學家牛頓。

西敏寺是17位君王和英國史上一些最重要人物的最後安息地，牛頓1727年安葬於此，生物學家達爾文則是1882年。（譯者：陳政一）1070321