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美股盤後─能源股領漲 市場自科技股賣壓中回神 道指

鉅亨網2018/03/21 06:03
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週二交易，美股收高，係因能源股大漲帶動，市場從前一日科技股領跌的情緒中冷靜下來。

市場參與者也期待週二下午起將開始的 Fed 會議，投資者關注是否有跡象顯示 Fed 貨幣政策正常化的過程將採更積極的方式。

道瓊工業平均指數上漲 116.36 點或 0.47% 至 24727.27。

Nasdaq 指數上升 20.06 點或 0.27% 至 7364.30。

S&P 500 指數上揚 4.02 點或 0.15% 至 2716.94。能源股上漲 1.1% 支撐大盤。

費城半導體指數收高 10.69 點或 0.77% 至 1405.50。

週二溫和上升後。S&P 500 指數今年迄今上漲 1.6%，而 Nasdaq 指數上升 6.7%。

市場動力

在石油期貨收創本月最高價後，能源股上漲推動股市返回正面領域。雖然中東緊張關係和委內瑞拉減產的可能性推漲油價，但美國油頁岩預計增加探鑽活動，這讓能源價格的前景複雜化。

同時，Fed 預計週三將宣布升息，升息可能降低風險資產的吸引力，例如股市。

一些投資者預期，Fed 的經濟預期可能顯示決策者傾向更積極的今年升息四次，而非三次。週三也將是 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上任以來首次召開記者會。

但科技股在 Facebook 週一收創 2014 年最大單日跌幅後，週二持續走跌。臉書走跌拖累其他社交媒體股和科技股，而這是今年以來表現最好的類股。

臉書股價持續下跌，因報導稱 FTC 將審查該公司是否違反同意法令的條款，讓使用者個資流入 Cambridge Analytica 公司之手。

另外，貿易戰越演越烈，報導稱川普可能週五前就以年度關稅 600 億美元重創中國。歐盟預計本週公布對美國大型科技公司徵收數位稅。

活絡個股

甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 公布季度獲利和財測均讓華爾街失望，股價大跌約 9.4%。

臉書 (Facebook) (FB-US) 下跌 2.8%，收在去年 9 月以來最低收盤價。根據報導，該公司資訊安全長 Alex Stamos 將下台走人。

由於市場擔心監管單位可能加強限制個資使用，其他社交媒體股也受創。推特 (Twitter) (TWTR-US) 大跌 10.4%。彭博社報導，推特也可能遭以色列政府採取法律行動，因為他們沒有允許政府提出移除與恐怖主義相關內容之要求。

分析師看法

Prudential Financial 市場分析長 Quincy Krosby 表示，「雖然美國油頁岩產量快速增加，但是川普可能對伊朗重新制裁，導致其無法出口石油，還有委內瑞拉減產的問題，市場將在價格上反映任何供應量的中斷狀況。」

至於科技股走跌的情形，她說，「數據洩漏越嚴重，就有可能迎來監管單位的行動。某些情況下，監管單位將與科技公司協商如何處理個資，這波賣壓就指出投資者已經為此做好準備，這些科技公司將會遭受一些監管措施。」

TD Ameritrade 資深市場專家 Shawn Cruz 表示，「我們看到波動性又重返市場，股市變得更雙向，市場在這些水準上確實似乎更舒適，但可能要過一兩個月一切才會安定下來，我們要看到更實際的貿易情況，以及基本的經濟數據，這些事情會讓市場找到某種形式突破。」

其他市場

歐股上升，亞股弭平稍早跌幅，但日經指數下跌 0.5%。

原油期貨上升，ICE 美元指數上升，黃金期貨價格收跌。

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