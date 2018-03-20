NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈曾為大牌和聲　女星辦演唱會有洋蔥富邦新莊主場改造　克魯茲讚不絕口不再害怕樓梯　更勝葡萄糖胺的法寶
鉅亨網

紐約匯市─Fed升息在望 移轉市場焦點 美元回彈

鉅亨網2018/03/21 07:04
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

紐約匯市─Fed 升息在望 移轉市場焦點 美元回彈   

ICE 美元指數上升 0.6% 至 90.308，收復週一 0.5% 跌幅。

WSJ 美元指數下降 0.2% 至 83.79，上週升幅 0.2%。

英鎊兌美元下跌，自週一的 1.4025 美元下降至 1.4003 美元。

歐元兌美元下跌，自週一的 1.2336 美元下跌至 1.2263 美元。

美元兌日圓上漲，自週五的 106.10. 日圓上升至 106.38 日圓。

市場動力

交易者開始關注 Fed 為期兩日的政策會議，美元重新取回動力，Fed 週三將宣布升息，根據 CME 集團的 FedWatch 工具，市場認為升息的機率達 94%。

這也將是 Fed 主席鮑爾上任來頭一回會議，投資者等待他是否會像前任主席葉倫一樣鴿派，還是會示意加速緊縮。

另外，因為德國經濟信心令人失望，歐元走跌。三月份 ZEW 經濟信心指數從前月 17.8 下降至 5.1，遠低於預期的 13.1。 ZEW 總裁 Achim Wambach 表示，因為美國領導的貿易戰讓大家害怕，加上最近的歐元強勢。

英國方面，英國二月份通膨數據下降大於預期，英鎊吐回稍早動力而走跌。二月份消費者物價僅上升 2.7%，自前月的 3% 通膨數據下降。根據 FactSet，分析師原本預期為 2.8%。

分析師看法

Oanda 市場分析師 Dean Popplewell 表示，「最近美國數據和 Fed 的演說可推測出，FOMC 參與者對今年政策腳步的合宜速度的中值，將集中在 2.125% 或今年升息三次，而中值外的風險是升息至 2.375%。」

「對美元和殖利率曲線部位形成風險的是，2019 年升息到 3.125% 的可能性，這意味著 FOMC 成員可能認為明年再升息四次是合理的。」

一些分析師推測，歐元的疲弱是部位調整，而非受 ZEW 任何的基本面經濟數據影響的結果。

ING 外匯分析師 Viraj Patel 表示，「ZEW 的經濟信心調查下降，這對近期歐元區經濟前景來說有點令人擔憂，證實歐洲經過強勁開年後，某些週期性動力正逐漸消散。」

「這一點又加上投資者又關注明天的 FOMC 會議結果，可能引發歐元一些獲利了結的行動。」

 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字headline
美股盤後─能源股領漲 市場...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan