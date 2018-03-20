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中央社

陳菊謹慎談兩岸 表擔心嘆可惜

中央社2018/03/21 07:30
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓20日專電）高雄市長陳菊今天在華府表示，她擔心兩岸現階段不溝通、不往來。然而，善意應是雙向，儘管北京以教訓、制裁表達立場，但總統蔡英文善意不變，也絕不會挑釁及壓力下屈服。

陳菊今天下午在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）以中文暢談她從政40年的心路歷程及高雄市執政12年的經驗。在主持人、CSIS研究兩岸關係的學者葛來儀以中文簡短開場後，葛來儀詢問陳菊，對現在兩岸關係的看法為何？是否擔心現在的兩岸關係？陳菊不時看著事先準備好的資料，謹慎答覆。

陳菊先說，她當然非常關心海峽兩岸情況，兩岸應開放交流，不斷溝通，了解對方，互相欣賞彼此的不一樣，在互相交流中「異中求同」，經由溝通交流，讓兩岸間能有對話。

但她說，現在情況是台灣採取的方式，北京並不接受，且北京都以「教訓、制裁」，表達不喜歡蔡總統的政策。但陳菊說，蔡總統是經由民意選出，代表台灣主流民意，蔡總統希望透過兩岸慢慢互相了解尋求共識，蔡總統無法完全符合北京期待。

陳菊認為，蔡總統上任後已多次強調，她善意不變，絕對不會挑釁，但也絕不會在壓力下屈服。台灣希望用夠多的善意讓兩岸有更多的溝通與對話。

陳菊說，她也擔心現階段兩岸不溝通、不往來，但是台灣一再展現善意，然而，善意是雙向的，雙方都應努力，這不是單一問題，是雙方的問題，她期待兩岸能有更好的交流。

香港媒體詢問陳菊，行政院長賴清德提到，如果中國想在台灣找到「九二共識」鑰匙，是找不到的。問陳菊的看法如何？

陳菊再度指出，兩岸關係現在發展是「可惜」的，她強調，台灣過去是受國民黨黨國反共教育，兩岸其實可以擺脫過去枷鎖，多溝通交流，而不是現階段雙方採取語言上的互相挑釁，這都不是好的方式，這樣才能彼此理解，異中求同。

陳菊也期待，兩岸應朝更和諧、更和解的方式發展。（編輯：屈享平）1070321

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