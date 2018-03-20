陳菊謹慎談兩岸 表擔心嘆可惜

（中央社記者鄭崇生華盛頓20日專電）高雄市長陳菊今天在華府表示，她擔心兩岸現階段不溝通、不往來。然而，善意應是雙向，儘管北京以教訓、制裁表達立場，但總統蔡英文善意不變，也絕不會挑釁及壓力下屈服。

陳菊今天下午在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）以中文暢談她從政40年的心路歷程及高雄市執政12年的經驗。在主持人、CSIS研究兩岸關係的學者葛來儀以中文簡短開場後，葛來儀詢問陳菊，對現在兩岸關係的看法為何？是否擔心現在的兩岸關係？陳菊不時看著事先準備好的資料，謹慎答覆。

陳菊先說，她當然非常關心海峽兩岸情況，兩岸應開放交流，不斷溝通，了解對方，互相欣賞彼此的不一樣，在互相交流中「異中求同」，經由溝通交流，讓兩岸間能有對話。