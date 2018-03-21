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中國近500萬部Android手機染病毒 華為等國

鉅亨網2018/03/21 08:04
鉅亨網 / NOWnews
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有以色列電腦保安公司近日公布統計，指中國有約 494 萬部 Android 手機遭到惡意廣告軟體入侵，當中大部分是國產牌子，包括華為、小米、OPPO、vivo、魅族等。專家推測，該批手機在推出市面前，已經被被植入病毒

《星島日報》報導，電腦保安公司 Check Point 發現，中國多款主流 Android 手機，都被一款名為「RottenSys」的手機惡意廣告入侵。截至 3 月 12 日，被感染的手機總數高達 494.4 萬部，受影響包括榮耀、華為、小米、OPPO、vivo、魅族、樂視以及三星。

「RottenSys」會偽裝成「系統 WiFi 服務」、「每日黃曆」、「暢米桌面」等 3 款應用程式，跳出廣告視窗，以欺騙用戶點擊。中毒後，用戶不但會被廣告纏身，連手機效能也會被拖累。

Check Point 發現，超過一半受感染的手機，都是透過中國電話經銷商 Tian Pai 所購買，這意味著可能手機在買家購入前，曾被經銷商偷偷安裝一些已被「RottenSys」感染的惡意軟件。

根據統計，單單在 3 月 3 日至 12 日期間，RottenSys 就向受感染手機發送 1325 萬多次廣告，獲得逾 54 萬次的廣告點擊，保守預估廣告獲利約 72 萬人民幣。

Check Point 又指，如果懷疑手機被「RottenSys」感染，可以透過 Android 系統中，嘗試找到上述軟體，並且自行移除程式來讓手機恢復正常。

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