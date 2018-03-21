谷歌砸3億美元 打擊假新聞

谷歌商務長（Chief Business Officer）辛德勒（Philipp Schindler）今天發表聲明宣布，「谷歌新聞倡議」要項包括支持新聞訂閱，倡導在搜尋結果時「確認新聞來源」，並且在選舉期間以及重大新聞事件發生當下，加強查緝不實及誤導資訊。

過去幾個月以來，除了社群網站臉書（Facebook）之外，谷歌（Google）也經常因為縱容假新聞流竄而遭外界批評。

辛德勒指出，谷歌透過「谷歌新聞倡議」對外界展現決心，「新聞以及新聞專業對於谷歌而言，屬於第一優先要務。」

根據「谷歌新聞倡議」計畫內容，在未來3年之內，谷歌將投注3億美元預算，針對三大領域加強改善，包括強調新聞專業、研發可長可久的商業模式，並且支援媒體新聞部的虛擬實境（virtual reality）等新興技術。

受到網路衝擊，十多年來傳統媒體由於訂戶流失，面臨生存危機。谷歌表示，接下來將與新聞出版業者加強合作，推出「透過谷歌訂閱」（Subscribe withGoogle）的功能，讓網友能夠更加方便完成訂閱特定媒體所提供的新聞訊息。

同時，谷歌指出，將協助新聞出版業者鎖定可能有興趣成為訂戶的目標讀者群，並且針對這些民眾推撥一些量身訂做的訂閱優惠促銷。

打擊假新聞方面，谷歌指出，將改善現有的演算公式，讓「權威消息來源」（authoritative sources）在計算過程獲得加重計分，並且呈現在搜索結果當中，並在YouTube影音網站的「熱門新聞」（Top News）區塊凸顯「來自經過查證新聞消息來源的相關內容」。（編輯：屈享平）1070321