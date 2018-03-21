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MLB／沒有極限的鱒魚　楚特春訓至今還未吞K

記者黃建霖／綜合報導2018/03/21 08:25
▲Mike Trout。（圖／美聯社／達志影像）
▲Mike Trout。（圖／美聯社／達志影像）

天使當家打者「鱒魚」Mike Trout，雖然年僅26歲，但卻已經寫下許多不可思議的紀錄，早就被外界認為是未來名人堂的人選。不過更令人感到吃驚的是，他居然還在持續進化，根據NBC體育報導，他在今年的春訓目前還沒有被三振過。

Trout過去兩奪美聯MVP獎(新秀賽季後從未掉出MVP排名前5)， 還拿下2012年度最佳新秀獎，目前他的WAR值已經來到54.2，根據美媒的統計，這是名人堂職業生涯的門檻。另外，除了新秀賽季之外，他幾乎每一季都能繳出3成打擊率、30轟、百得分、80分打點的成績，同時守備也一直都很出色。

而即使對像他這樣近乎完美的球員來說，他在今年春訓所達到的成績也是很驚人的，他目前在仙人掌聯賽的41個打席中，敲出10支安打(包括1支三壘安打和2發全壘打)，選到6次保送。重點是還沒有吞下三振。

在Trout職業生涯至今，他的三振率為21.5％，大約是聯盟的平均水平，但今年春天他顯然又將自己提升了一個層次。

根據MLB官網統計，今年春訓有134名球員至少被三振了10次，有938名球員至少被三振了1次。而除了Trout之外，在擁有超過10個打席、還能不吞三振的球員僅有4人，分別是皇家隊的Humberto Arteaga、Tony Cruz、Oscar Hernandez以及Jacob Stallings。

關鍵字mike trout三振mlb天使
再次敲安　大谷翔平打擊率回到1成左膝傷勢纏身　厄文客場4戰將缺席

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