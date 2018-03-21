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毛記葵涌融資超購3202倍 有望登史上最強超購王

鉅亨網2018/03/21 08:21
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毛記葵涌 (1716-HK) 招股吸引股民搶購，昨 (20) 日截止孖展(融資)，第 3 日孖展再增 30 億元(港元，下同)，綜合 8 家券商，目前累計為其借出共 259.45 億元孖展額。以公開發售集資 810 萬元計，該股超購約 3202 倍，由於未計及銀行借出孖展額和以現金認購的金額，故毛記相當有機會成為港股史上最勁超購王。

香港《明報》報導，根據毛記招股書資料，由於公開發售超購逾 100 倍，便需啟動回撥機制，本來屬配售部分的 2700 萬股會重新分配至公開發售部分，即配售和公開發售部分各佔 50%，意味公開發售部分由原本的 3375 手增至 16,875 手。

毛記招股反應熱烈，8 家券商累計借出 259.45 億元孖展額，至少錄 1076 張「頂頭槌」飛。該股早於次日招股已超越賓仕國際 (1705-HK)，登上超購榜第二位，毛記目前雖與已改名為奧克斯國際的超購王 Magnum(2080-HK) 仍差 300 多倍，但毛記今 (21) 日中午才截止招股，散戶仍有半日時間以現金認購，加上計及銀行及其他券商借出孖展額和以現金認購的金額，相信毛記很有機會問鼎超購王寶座，甚至挑戰 4000 倍大關。該股將於 3 月 28 日掛牌。

參考以往超購王股價表現，普遍掛牌首日股價均錄升幅，當中只有翻新工程承建商 IBI(1547-HK) 錄輕微跌幅，以上市至今累計表現而言，11 檔超購王中，分別有 7 檔錄升幅和 4 檔錄跌幅。

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，相信毛記會延續賓仕勢頭，首日股價有望升 1 至 2 倍，但他坦言無法預測長線走勢，因毛記最新業績數據紙媒和新媒體業務均錄大倒退，反映毛記業績十分波動。

截至去年 11 月底止 8 個月，毛記利潤按年大跌 84% 至 516.7 萬元。按分部表現計算，當中印刷媒體服務中的社論式廣告製作，該分部收入按年跌 77% 至 69.4 萬元，早前發展最迅速、以社交媒體廣告為主的數碼媒體服務，至去年 11 月底 8 個月的收入亦按年跌 12% 至 5055 萬元。

林嘉麒進一步表示，毛記向來選取的題材均涉及政治，以致難以攻入中國市場，在同業數量增加的情况下，毛記容易被比下去。論招股價和集資額，毛記和賓仕的上市規模相若，他預期，兩者升幅強勁，容易引來主要股東拋售，鑑於一般禁售期為 3 至 6 個月，故投資者需小心半年後的股價。

香港《文匯報》引述耀才證券 (1428-HK) 行政總裁許繹彬表示，這次毛記葵涌公開發售股數較賓仕國際少，故相信認購 200 萬元以上才穩中一手。他建議，該股一手難求，若未能抽中的人士，其暗盤價處於 20% 至 30% 升幅以下投機性買入。

另外，上海實業環境 (0807-HK) 公佈，將以介紹形式在香港作雙重第一上市，不涉及發行或出售股份，目前該股在新加坡交易所第一上市，預期股份於周五 (3 月 23 日) 主板掛牌，每手單位 1000 股。獨家保薦人為瑞信。

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