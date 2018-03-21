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〈港股盤前〉向上格局不變 留意平保獲利盤湧現

鉅亨網2018/03/21 08:29
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1、港股上日市況總結：和週一的走勢相似，恆指週二受美股的影響而低開約 200 點，跌幅曾擴大至 341 點。但 A 股和道指期貨在盤中轉跌為升，騰訊（700）和績優股（如舜宇（2382）、碧桂園（2007）、友邦（1299）等等）也帶領港股反彈，收市報升 36 點，一如昨天筆者預期的低開高走。成交按日上升 16% 至 1235 億。藍籌股 21 升 26 跌 3 持平。板塊方面，醫藥股、手機設備股和軟件股呈現強勢而本地地產股相對較弱。滬深港通總成交按日上升約 37% 至 156 億，約佔大市成交約 12.6%。當中，滬港通錄得淨流出約 2 億，而深港通則錄得淨流入約 3 億。滬港通淨流入較多的是騰訊和吉利（175），淨流出則以舜宇和石藥（1093）為主。深港通淨流入主要在騰訊和金斯瑞（1548），淨流出則連續兩天主要在萬科（2202）。另外，做空佔大市成交上升至約 11.3%，仍然是健康水平。

2、美股上日市況總結：雖然臉書繼續受洩密影響而下跌近 3%，但美國三大指數卻全面反彈。道指在波音公司領漲下收升 116 點，標指則上升 0.2%，而納指則上揚 0.3%。十年期債息上升至 2.9%，而 VIX 指數則下跌約 4% 至 18.2 水平。美國聯準局將於明早凌晨二時公佈議息結果，最新調查顯示升息的機會達 94%，而市場關注點已放在 2018 年的加息次數，而不是這次加息的可能性。港股 ADR 上升 97 點，相當於恆指 31647 點水平。受惠原油價格上漲，中海油（883）和中石油 (857) 的 ADR 均上升超過 1.5%。

3、港股今天 / 短期市況分析：先簡單分析平保的業績，新業務表現、純利和派息均超預期，加上有事在必行的分拆在後，相信股價仍有上升空間。平保的 ADR 也大升 3.5%，折合港幣 94.45 元（+3.2 元）。考慮到股價在業績前已先行做好，投資者也應注意會否有短線獲利盤湧現。跟據平保績前股價的走勢和公佈的業績來推斷，今天公佈業績的騰訊和吉利（175）也可能會不俗，因兩者的股價最近也頻頻做好。總括來說，港股今天應繼續向上，阻力仍然是 2 月㡳的高位 31799 點。強勁的企業盈利依然是港股的主要賣點，近幾日恆指的低開高收絕不是偶然，若不是美國那邊的種種問題，恆指理應破位高走了。筆者的慢牛觀點和 35000 點的恆指預測依然不變。內銀股大有機會成為投資者下一個追捧板塊。建行（939）和招行（3968）是筆者的首選。

 

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