儒鴻通路訂單貢獻增溫 等待Q2大燕子飛抵

（中央社記者韋樞台北21日電）布料成衣大廠儒鴻去年營運雖非歷年最佳，但仍一季比一季好。儒鴻表示，通路訂單去年上半年占營收僅25%，如今已達38%，儒鴻仍認為紡織業的大燕子將於第2季飛抵。

儒鴻表示，去年通路品牌的庫存高，相對新的訂單少，去年上半年來自通路訂單占營收比僅25%，但隨著庫存逐步消化，通路訂單比例逐季增加，到今年第1季已經回溫到35%到38%，顯示通路客戶已經脫離去年上半年的谷底，恢復速度頗快。

另外來自Lululemon、GAP、Nike等大品牌訂單狀況，儒鴻指出，大品牌訂單比例並未明顯下降，而且下單金額還提高，再加上儒鴻還開發出新品牌客戶，訂單相對穩定。