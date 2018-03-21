儒鴻通路訂單貢獻增溫 等待Q2大燕子飛抵

（中央社記者韋樞台北21日電）布料成衣大廠儒鴻去年營運雖非歷年最佳，但仍一季比一季好。儒鴻表示，通路訂單去年上半年占營收僅25%，如今已達38%，儒鴻仍認為紡織業的大燕子將於第2季飛抵。
儒鴻表示，去年通路品牌的庫存高，相對新的訂單少，去年上半年來自通路訂單占營收比僅25%，但隨著庫存逐步消化，通路訂單比例逐季增加，到今年第1季已經回溫到35%到38%，顯示通路客戶已經脫離去年上半年的谷底，恢復速度頗快。
另外來自Lululemon、GAP、Nike等大品牌訂單狀況，儒鴻指出，大品牌訂單比例並未明顯下降，而且下單金額還提高，再加上儒鴻還開發出新品牌客戶，訂單相對穩定。
至於儒鴻董事長洪鎮海去年曾提出台灣紡織業的大燕子將於今年第2季飛抵，儒鴻對此看法不變，並指出從去年第3季、第4季已經嗅到這個味道。
以儒鴻今年前2月合併營收達新台幣41億3187萬元，年增22.58%，法人預期，今年首季合併營收可望順利超過去年同期的51億4575萬元。
而從前2月合併營收41億餘元來看，儒鴻透露，其中布料營收約8.67億元，成衣約32.6億元，相對去年同期布料營收約12.8億元來比，表面上布料營收衰退，但實則是成衣垂直整合度提升，自產的布料約4成內轉用於自製成衣，創造出更大的附加價值。（編輯：林興盟）1070321