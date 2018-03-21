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中央社

德司法部長：臉書應負起保護隱私責任

中央社2018/03/21 08:27
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林育立柏林20日專電）臉書用戶個資遭濫用的醜聞持續擴大，德國司法部部長巴萊呼籲臉書，應負起保護隱私的責任。

英國資料分析業者「劍橋分析」（CambridgeAnalytica）遭指控盜用5000萬臉書用戶的個資，協助川普的美國總統競選活動，消息傳出震撼國際輿論，各界紛紛呼籲臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）出來面對。

德國新任的司法暨消費者保護部部長巴萊（Katarina Barley）指出，如果用戶被川普的廣告和仇恨希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）言論有目的性的轟炸，這樣的選戰手法將扭曲輿論的形成，對民主造成傷害。

巴萊強調，「在開放社會如果沒有隱私，就沒有自由和自決可言」，她呼籲臉書負起責任，說清楚未來要如何保障用戶的隱私。

在德國政府負責個資保護的最高層級官員佛斯霍夫（Andrea Vosshoff）表示，這件醜聞印證了網路上追逐盈利的高風險，政府在數位時代為了保護人民，更應該加強個資的保障。

臉書用戶在不知情的情況下，個資被收集和利用，近年來在歐洲備受詬病。今年5月，歐盟將實施嚴格的個資保護規定，企業如果處理不當將受到重罰。（編輯：陳俊碩）1070321

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