個資遭濫用風暴 英美歐都要臉書給交代

（中央社布魯塞爾/華盛頓20日綜合外電報導）臉書被揭有高達5000萬用戶的個資，疑遭一間幫忙美國總統川普競選的資料分析公司濫用。歐洲議會今天邀請臉書執行長祖克柏說明。英國則尋求搜索涉濫用個資的公司。
法新社報導，歐洲議會（EP）與歐盟執委會（EC）已要求緊急調查臉書（Facebook）個資遭濫用的醜聞。
歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）推文寫道：「我們已邀請祖克柏（Mark Zuckerberg）到歐洲議會。臉書有必要在代表5億歐洲民眾的議會面前澄清，個人資料未被用於操縱民主。」
英國的資料分析業者「劍橋分析」（CambridgeAnalytica）受雇協助川普2016的競選，但被控在當事人不知情下取得、濫用5000萬臉書用戶的個資；臉書為此面臨來自全球的批評。
英國國會議員也要求祖克柏，向英國國會的一個委員會提供這起爭議的相關證據。英國的資訊委員會（Information Commissioner）成員戴納姆（ElizabethDenham）表示，她的辦公室今天會向法院聲請搜索票，搜索劍橋分析的電腦伺服器。
路透社報導，知情人士指出，美國麻薩諸塞州與紐約州的檢察長今天發函臉書，要求提供用戶個資流入劍橋分析的相關資訊。
不具名的知情人士指出，兩州已展開聯合調查，今天的發函要求臉書提供關於違反臉書服務條款的文件、臉書與劍橋分析之間所有聯繫的副本，以及諸多其他資料。
此外，美國參議院司法委員會民主黨龍頭范士丹（Dianne Feinstein）今天表示，臉書執行長祖克柏應就公司如何處理用戶個資，到國會作證。
國會議員紛紛要求臉書需為用戶個資遭川普所聘政治諮詢公司濫用一事負責。范士丹說：「5000萬人失去隱私，我認為應讓臉書的負責人、不是律師也不是二號，而是頭號負責人前來..說明他們是否真有採取一些管控措施，防止這一切的發生。」（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070321