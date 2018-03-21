個資遭濫用風暴 英美歐都要臉書給交代

（中央社布魯塞爾/華盛頓20日綜合外電報導）臉書被揭有高達5000萬用戶的個資，疑遭一間幫忙美國總統川普競選的資料分析公司濫用。歐洲議會今天邀請臉書執行長祖克柏說明。英國則尋求搜索涉濫用個資的公司。

法新社報導，歐洲議會（EP）與歐盟執委會（EC）已要求緊急調查臉書（Facebook）個資遭濫用的醜聞。

歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）推文寫道：「我們已邀請祖克柏（Mark Zuckerberg）到歐洲議會。臉書有必要在代表5億歐洲民眾的議會面前澄清，個人資料未被用於操縱民主。」