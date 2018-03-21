中國CDR磁吸 李小加：非零和競爭 香港享外溢效益

李克強昨於記者會上要求採取包容及審慎方式監管，下一步要採取更多推動「互聯網 +」的新措施，比如說過去一些「互聯網 +」的企業總是到海外去上市。現已要求各有關部門，完善中國或者是境內上市的措施，歡迎企業回歸境內。總理的說話與中國早前宣佈將推出的 CDR 制度一脈相承，目的是鼓勵已到海外去上市的中國科網股回歸境內上市。

香港《文匯報》李小加昨出席論壇時強調，隨着中國市場擴張，中國交易所與港交所的發展之間，並非零和遊戲。他續指，有關 CDR 的細節尚待落實，而以往公司於中國上市，需要一段時間排隊，隨着 CDR 的起草，新經濟公司或可加快在中國上市的進程，惟仍需要時間觀察相關發展。

他又認為，香港市場的眼光不應太狹窄，且需要有自信，多觀察自己的成果，強調中國愈開放，香港就愈能發展，因為中國與香港是「兄弟」關係。

李小加透露，自提出上市制度改革以來，已收到不少上市前的查詢，現正計劃讓較成功的公司可以更快以同股不同權的方式在港上市。

另據《華爾街日報》報導指，沙烏地阿拉伯政府計劃縮減國營石油公司沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 的上市規模，計劃明年僅在沙烏地本土上市，海外上市計劃暫時擱置。李小加表示，港交所會做好準備，有信心當沙烏地阿美重啟海外上市時，可成功招攬該集團來港掛牌。

瑞銀發表報告，指中國正計劃容許在海外上市的科技公司，以 CDR 形式在 A 股上市，除了阿里巴巴、京東、微博、攜程及網易等股份外，連騰訊 (0700-HK)、舜宇(2382-HK) 也將被選中加入試點計劃，這會削弱港交所近期在「同股不同權」方面改革的正面影響。

對於有報導指新加坡交易所 3 月也會發表「同股不同權」上市機制，最新方案中，計劃放寬日落條款，同時移除市值要求等上市門檻。李小加回應指，各個市場均都在改革，但香港只會以中國中國及美國兩個市場作為參考基準。

今年中，A 股將被納入 MSCI 新興市場指數，李小加認為，市場對 A 股的衍生產品有需求，隨着 A 股「入摩」，相信監管方面會有正面反應，期望今年可推出 A 股衍生產品。他亦期望「債券通」的南向部分，可於今年稍後登場。他又指，「倫港通」亦是港交所的長期發展戰略之一，但未必可以於今年展開；「新股通」需要取得更多共識，因此拒絕評論太多。

連番的不利消息，令港交所股價近日捱沽，該股昨日再跌 1.1% 報 274 港元，較一周前高位約 292 港元，已跌逾 6%。