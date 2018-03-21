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中央社

德州奧斯汀連環爆 居民人心惶惶

中央社2018/03/21 08:54
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社德州奧斯汀20日綜合外電報導）德州奧斯汀近幾週來發生一連串神秘炸彈攻擊案，居民人心惶惶，除了收包裹時會再三檢查，遛狗時也提高警覺，注意周遭環境，深怕成為下一個受害者。

路透社報導，44歲的居民波尼克（Paula Bonick）說：「這些炸彈攻擊案似乎無跡可尋，沒有理由或特定模式，使人更加緊張不安。」

由於5起爆炸案中，有4起是郵包炸彈，波尼克請親友寄送包裹給她時，事先知會她一聲，以免自己在毫無防備的情況下遭遇攻擊。聯邦快遞公司（FedEx）和優比速公司（UPS）的貨運司機也為此感到焦慮和心神不寧。

自奧斯汀12日接連發生兩起郵包炸彈案後，警方經常在社群媒體以西班牙文和英文提醒民眾多加留意，倘若發現可疑包裹，立刻通報當局。

截至目前，他們已接獲近1300通報案電話，昨天上午8時至今天上午8時就接到了420通。

警方要求事發社區提供監視錄影畫面，協助尋找嫌犯相關線索後，居民紛紛查看住家使用的監視錄影機，確保它們正常運作。

炸彈客18日用引線設陷阱炸傷兩名路人後，居民遛狗時也提高警覺，留心周遭環境。

奧斯汀獨立學區（Austin Independent SchoolDistrict）昨天致函學生家長說，春假結束開學時，校方會檢查校園周邊是否有任何可疑物品。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070321

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