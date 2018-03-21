德州奧斯汀連環爆 居民人心惶惶

（中央社德州奧斯汀20日綜合外電報導）德州奧斯汀近幾週來發生一連串神秘炸彈攻擊案，居民人心惶惶，除了收包裹時會再三檢查，遛狗時也提高警覺，注意周遭環境，深怕成為下一個受害者。

路透社報導，44歲的居民波尼克（Paula Bonick）說：「這些炸彈攻擊案似乎無跡可尋，沒有理由或特定模式，使人更加緊張不安。」

由於5起爆炸案中，有4起是郵包炸彈，波尼克請親友寄送包裹給她時，事先知會她一聲，以免自己在毫無防備的情況下遭遇攻擊。聯邦快遞公司（FedEx）和優比速公司（UPS）的貨運司機也為此感到焦慮和心神不寧。