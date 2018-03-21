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中央社

哈利梅根結婚蛋糕 要讓賓客嚐春天滋味

中央社2018/03/21 08:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）肯辛頓宮今天宣布，英國哈利王子和未婚妻梅根馬克爾選定由倫敦「紫羅蘭」烘焙坊老闆、知名甜點師傅塔克，為他們即將到來的婚禮製作一個「結合春光明媚風味」的蛋糕。

肯辛頓宮在聲明中說，哈利王子和馬克爾已請塔克（Claire Ptak）製作一個「結合春光明媚風味」的檸檬接骨木花蛋糕，「蛋糕將鋪滿鮮奶油，以新鮮的小花點綴。」

聲明又說，這對佳偶「很期待要和婚禮賓客分享蛋糕」。

法新社報導，塔克在加州長大，是名美食評論家兼設計師，同時也從事食譜開發及顧問工作，在東倫敦經營烘焙坊「紫羅蘭」（Violet）。而同樣來自美國的梅根馬克爾，過去還替自己的生活網站採訪過塔克。

塔克從倫敦時髦的百老匯市集（Broadway Market）租攤位賣甜點起家，2010年在附近開了自己的咖啡廳，特色是使用高品質、季節性的有機食材。

她在聲明中說：「能獲哈利王子和馬克爾女士選為婚禮蛋糕師傅，真無法形容我有多開心。」

塔克在Instagram貼文中說：「無論是食物來源、永續或季節性，他們倆的價值觀十分相近，當然口味也是！」

哈利王子與梅根馬克爾將於5月19日在倫敦西方的溫莎城堡（Windsor Castle）的聖喬治教堂（StGeorge's Chapel）舉行婚禮。（譯者：梁元齡/核稿：蔡佳敏）1070321

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