抗議巴西人被殺 民眾闖收容所驅逐委國移民

（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）距巴西北部羅賴馬州府博阿維斯塔50公里的穆卡賈伊市，昨天為一名巴西人被委內瑞拉移民殺死舉行示威抗議活動，差一點釀成更大悲劇。
巴西媒體報導，超過300人闖入穆卡賈伊（Mucajai）市一所為約50戶委內瑞拉家庭設置臨時收容所的學校，驅逐住在那裡的委內瑞拉人，還將他們的家具、衣服和物品扔到街上，點火焚燒。
當地警方指出，包括婦女和兒童在內的委內瑞拉移民，都被逐出城市，所幸無人傷亡。
抗議群眾使用棍棒和石頭搭成的路障，封鎖了連接羅賴馬和亞馬遜的174號國道城市路段逾2小時，現場並點火焚燒輪胎。
示威活動在49歲的巴西人索沙（Eulis Marinho deSousa）的葬禮期間開始，他在涉及委內瑞拉人的酒吧爭執中遭毆打致死。
當地居民維艾拉（Jonas Vieira）向媒體表示，民眾已經對住在那裡的委內瑞拉移民感到厭惡，因為他們不斷打架滋事，帶著西瓜刀在街上大搖大擺地行走，擅闖民宅犯下各種罪行，導致現在已有一人死亡。
帶領民眾抗議的牧師巴蒂斯塔（Joao Batista）也抱怨該市湧入大批委內瑞拉移民後，盜竊案件頻生，但是當局不聞不問，民眾只好自己動手解決問題。
據估計，在委內瑞拉發生經濟危機後，有4萬多名委內瑞拉人抵達羅賴馬，達該州人口的10%。（編輯：陳俊碩）1070321