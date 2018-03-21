抗議巴西人被殺 民眾闖收容所驅逐委國移民

（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）距巴西北部羅賴馬州府博阿維斯塔50公里的穆卡賈伊市，昨天為一名巴西人被委內瑞拉移民殺死舉行示威抗議活動，差一點釀成更大悲劇。

巴西媒體報導，超過300人闖入穆卡賈伊（Mucajai）市一所為約50戶委內瑞拉家庭設置臨時收容所的學校，驅逐住在那裡的委內瑞拉人，還將他們的家具、衣服和物品扔到街上，點火焚燒。

當地警方指出，包括婦女和兒童在內的委內瑞拉移民，都被逐出城市，所幸無人傷亡。

抗議群眾使用棍棒和石頭搭成的路障，封鎖了連接羅賴馬和亞馬遜的174號國道城市路段逾2小時，現場並點火焚燒輪胎。