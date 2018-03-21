影／蘇峯毅回到北港　打造文創輕食旅店

蘇峯毅是食品營養科班出身，熱愛美食，為了要開一家有特色店，甚至用二年的時間到澳洲，學習多種很道地的異國輕食料理，把自身所學運用，加上多年在工作領域實際經驗，終於完成開店夢想。

北港新美食景點，手厚商號。老闆蘇峯毅是食品營養科班出身，喜歡美食，也遠到澳洲學習廚藝，在父親蘇榮泉的鼓舞，及太太陳雅琪的支持下，青年返鄉，回到北港，打造文創輕食旅店。

店內的裝潢設計，也由夫妻一手打造，雅琪之前有接觸過建築設計及興趣，從設計圖到店內的擺設都不假他人之手，店內的打卡熱點草牆，也是夫妻倆一個一個拼貼上去的，而原木桌面也是特別訂製的，蘇峯毅說，店裡桌子的厚重感傳達了整個森林的氣息，讓我們除了舒適更覺環保，總之，希望來到「手厚商號」的朋友們，都可以在這渡過美好時光。



▲從設計圖到店內的擺設都不假他人之手，店內的打卡熱點草牆。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.21）

「手厚商號」以咖啡、飲品、甜點、創意料理為主，但所有賣的食品、飲品都經過蘇峯毅夫妻精心設計，不強求與眾不同，但「不同」一定有其「不同」之處！喝店內手沖咖啡，吃特製的蛋糕甜點，「不同」之處自然細細品味得出，而用心之處、用功之深也自然而然流露。



▲手沖咖啡。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.21）

「手厚商號」除了給人環保的森林氣息，另外也給人聞到藝術氣息，蘇峯毅、陳雅琪夫妻檔也把店裡融入藝術氛圍。「國王的攝影展」設計構思就是傳遞藝術氣息的具體呈現。

陳雅琪說店內二樓展區，這次的展覽是互動式的裝置藝術，她表示，每一位來店的客人都是國王，想像自己當國王的模樣吧！快來幫國王想想攝影內容。「手厚商號」也準備了框架讓各位發揮無限想像力，拍下互動裝置藝術，美好的照片。藝術展區也歡迎學校或個人來展出自己的作品或收藏。



▲二樓展示區的互動式裝置藝術。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.03.21）