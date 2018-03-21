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中央社

iPhone X助3D感測 這關鍵元件影響風潮

中央社2018/03/21 09:16
中央社 科技 / NOWnews
中央社 科技 / NOWnews

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）iPhone X掀起3D感測應用風潮。外媒分析，目前3D感測關鍵VCSEL元件供應量仍不足，最快要到2019年，3D感測功能才有機會在安卓智慧型手機大顯身手。

國外科技網站Appleinsider分析，對於蘋果TrueDepth相機功能的競爭者來說，目前最大的路障，在於主要關鍵零組件垂直共振腔面射型雷射（VCSEL）模組供應量不足。

從蘋果TrueDepth相機的結構光模組功能來看，其中點陣投射器（dot projector）主要關鍵零組件就是VCSEL元件。

路透（Reuters）日前報導，安卓（Android）系統智慧型手機，最快要到2019年內建3D感測元件功能。

外媒日前報導，Finisar提供VCSEL元件給蘋果iPhone X；Finisar目前在美國德州Sherman廠區大量擴產。

VCSEL元件是iPhone X臉部辨識應用的3D感測關鍵元件之一，可投射垂直光束，透過光源反射藉以偵測投射物的厚度。

VCSEL元件有幾大供應商，除了Finisar之外，還包括Lumentum、Viavi Solutions、II-VI等。市場分析，Lumentum是蘋果iPhone的VCSEL元件最大供應商，其次則是Finisar。

研調機構DIGITIMES Research日前預估，3D感測用於臉部辨識外，也將成為支撐蘋果擴增實境（AR）眼鏡問世的重點技術。（編輯：張均懋）1070321

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