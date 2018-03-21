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掃陰霾！康師傅去年淨利大增56% 股價笑開懷

鉅亨網2018/03/21 09:28
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大陸食品業龍頭康師傅控股昨（20）日公佈 2017 年度財報，受惠營收成長、分銷成本下降以及轉型策略有成，稅後盈餘 18.19 億元人民幣（下同），年成長逾 56％，高於市場預期。

公告顯示，兩大主要業務泡麵及飲品的營收雙雙上漲，分別年增 4.91% 及 6.96%。但受到白糖、PET 粒子和紙材等主要原材料價格上漲的影響，全年毛利率與上年同期相比下降 1.86 個百分點至 29.41%。泡麵營收為人民幣 226.20 億元，占集團總營收 38.37%。

受財報亮眼激勵，公司股價午後快速拉升，終場股價上漲 0.56 港元，漲幅 3.64％，收在 15.94 港元。

康師傅是否已經走出穀底？中國食品產業品論員朱丹蓬針表示，康師傅 2018 年繼續增長基本沒問題，只是增幅多少的問題。針對 2017 年業績表現，朱丹蓬認為是受中國食品產業轉好影響，加上作出的符合消費者核心需求的戰略調整、策略優化、輕資產運營、產品推廣等都是轉骨要因。

康師傅指出，飲品事業仍以聚焦長青品類、鞏固核心產品為策略，透過布局多價格帶及規格滿足化，致力於運動營銷及品牌資產合作，其中與迪士尼的合作提高品牌認知度。

在年報公布之前，大和證券發表研究報告，將康師傅控股評級由「賣出」升至「持有」，目標價由 9.7 港元調升至 16.2 港元。而摩根士丹利昨日仍給予康師傅「減碼」評級，目標價 13.6 港元。

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