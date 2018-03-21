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台股早盤回穩　大型股個別表現　DRAM族群強勢

記者許家禎／台北報導2018/03/21 09:42
▲台北股市3月21日開盤漲26.51點，加權股價指數以11037.35點開出。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市3月21日開盤漲26.51點，加權股價指數以11037.35點開出。（圖／NOWnews 資料照片）

隨著美股回神，台北股市今（21）日跟著回穩，開盤漲26.51點，加權股價指數以11037.35點開出。各類股部分，早盤電子漲0.3%、金融漲0.2%，光電股漲逾1%。個股部分，指標股台積電在平盤附近、鴻海來到盤下，大立光則漲逾1.8%。DRAM族群強勢，南亞科、華邦電、旺宏皆漲超過2%。

美股昨（20）日回神，其中道瓊工業指數上漲116.36點，漲幅0.47%，收至24727.27點；那斯達克指數上升20.06點，漲幅0.27%，來到7364.30點；S&P 500指數上揚4.02點，漲幅0.15%，來到2716.94點；費城半導體則收高10.69點，漲0.77%，來到1405.50點。

台北股市20日震盪拉回，盤中11000點大關一度失守，收盤跌36.06點，跌幅0.33%，收在11010點，成交金額新台幣約1096.87億元。台股今（21）日開盤漲26.51點，加權股價指數以11037.35點開出。各類股部分，早盤電子漲0.3%、金融漲0.2%，光電股回神漲逾1%。其他，紡織、電器電纜漲逾1%，橡膠則較為弱勢跌約1%。

個股部分，指標股台積電在平盤附近，253元的位置。鴻海來到盤下，92.5元的價位。大立光則漲逾1.8%，來到3620元。宏碁與華碩漲1%上下、宏達電漲1%以上。DRAM族群強勢，南亞科、華邦電、旺宏皆漲逾2%。早盤量大走揚的個股還有聲寶、世紀鋼、大亞、威盛漲4%以上，長榮、中美晶、聯發科則遭到調節。

關鍵字美股台股早盤dram
防寶佳　台新金董事席次9席變7席美升息在即　新台幣早盤回貶

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