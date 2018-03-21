台股早盤回穩　大型股個別表現　DRAM族群強勢

隨著美股回神，台北股市今（21）日跟著回穩，開盤漲26.51點，加權股價指數以11037.35點開出。各類股部分，早盤電子漲0.3%、金融漲0.2%，光電股漲逾1%。個股部分，指標股台積電在平盤附近、鴻海來到盤下，大立光則漲逾1.8%。DRAM族群強勢，南亞科、華邦電、旺宏皆漲超過2%。

美股昨（20）日回神，其中道瓊工業指數上漲116.36點，漲幅0.47%，收至24727.27點；那斯達克指數上升20.06點，漲幅0.27%，來到7364.30點；S&P 500指數上揚4.02點，漲幅0.15%，來到2716.94點；費城半導體則收高10.69點，漲0.77%，來到1405.50點。