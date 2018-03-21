為選舉停辦雙城論壇？北市府駁謠言

台北市長選戰將近，媒體報導台北市長柯文哲為拚市長連任之路，與上海台辦取得默契，停辦雙城論壇一年，也同時成為民進黨是否禮讓的關鍵因素，對此，北市府發言人劉奕霆今（21）日駁斥此說法，他表示，台北市政府從未對外發布雙城論壇將停辦的訊息，雙城論壇目前仍由雙方幕僚洽談當中，並無任何「不舉辦」、「停辦」之情況，對於媒體未經查證之報導，市府表達譴責與遺憾。

據報導指出，一位北市府大陸小組成員透露，過去大陸小組會議確實會對雙城論壇籌備過程交換意見，去年9月台大《中國新歌聲》濺血事件後，不只柯文哲被罵翻，對岸涉台系統也傳出上海台辦主任李文輝因未預判整場活動大走鐘，讓北京當局相當不滿，甚至質疑單純的表演活動，為何也會激起台灣民眾的反中情緒，事件後市府大陸小組曾召開過1次會議，之後已近半年沒開過會。