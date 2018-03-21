反映原物料成本 吉源Q1產品價格調漲3% 有助重返

食品和飲料金屬包材大廠吉源 (8488-TW) 在去年第 4 季因馬口鐵及鋁卷等原物料成本大幅走高，出現營運虧損。吉源主管表示，今年第 1 季已完成與客戶端議價，並達成調高產品價格，平均漲幅 3%，也使今年以來的經營壓力減輕。

在吉源對客戶端完成調高售價後，今年以來馬口鐵及鋁卷等主要原物料價格，走勢也趨於平穩，可望有助提升吉源獲利能力。

去年第 3 季包括馬口鐵及鋁卷等原物料價格上漲，但是吉源對客戶端售價來不及反映，造成獲利下滑。去年第 4 季更呈現營運虧損，單季營收 11.09 億元，稅後虧損 314 萬元，單季每股虧損 0.05 元。