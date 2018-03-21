臉書「二把手」郵件透露：曾全力協助希拉蕊

臉書 Facebook (FB-US) 近日因 5000 萬筆資料安全問題導致股價跌幅約 10%，解密網站《WikiLeaks》公佈了臉書二把手，營運長 Sheryl Sandberg 挺美國前總統候選人希拉蕊 Hillary Clinton 的郵件浮出水面。

公佈的郵件裡，Sandberg 對希拉蕊競選總監 John Podesta 提道，「我極度希望希拉蕊當選。我隨時都可以全盡力的協助。她（希拉蕊）來訪時非常受到我孩子們的喜愛」。

Sandberg 信中表示會全力協助希拉蕊 / 圖：ZeroHedge

《ZeroHedge》透露，美國前總統歐巴馬 Obama 在 2012 年競選活動中的整合和媒體分析總監 Carol Davidsen 有證據表明，臉書當時知道歐巴馬競選活動收集大量用戶數據，來大量吸取整個社交圖，為了瞄準潛在的選民。當時臉書發現後，他們因支持民主黨而允許歐巴馬團隊繼續挖用戶資料。