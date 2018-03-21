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臉書「二把手」郵件透露：曾全力協助希拉蕊

鉅亨網2018/03/21 09:39
鉅亨網 / NOWnews
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臉書 Facebook (FB-US) 近日因 5000 萬筆資料安全問題導致股價跌幅約 10%，解密網站《WikiLeaks》公佈了臉書二把手，營運長 Sheryl Sandberg 挺美國前總統候選人希拉蕊 Hillary Clinton 的郵件浮出水面。

公佈的郵件裡，Sandberg 對希拉蕊競選總監 John Podesta 提道，「我極度希望希拉蕊當選。我隨時都可以全盡力的協助。她（希拉蕊）來訪時非常受到我孩子們的喜愛」。

Sandberg 信中表示會全力協助希拉蕊 / 圖：ZeroHedge
Sandberg 信中表示會全力協助希拉蕊 / 圖：ZeroHedge

《ZeroHedge》透露，美國前總統歐巴馬 Obama 在 2012 年競選活動中的整合和媒體分析總監 Carol Davidsen 有證據表明，臉書當時知道歐巴馬競選活動收集大量用戶數據，來大量吸取整個社交圖，為了瞄準潛在的選民。當時臉書發現後，他們因支持民主黨而允許歐巴馬團隊繼續挖用戶資料。

Davidsen 說道，「當時註冊歐巴馬臉書應用，超過 100 萬名支持者中，都給了競選團隊查看用戶的臉書好友名單。這樣，馬上就可以看到隱藏（未表決或對投票沒興趣）的年輕選民。同時，85% 的人也可透過上傳的朋友名單中找到未登記的電話號碼。臉書提供了一種便捷的方式來接觸他們」。

在另一封給 Podesta 的電子郵件中，Sandberg 試圖安排臉書創辦人及執行長祖克柏 Zuckerberg 與 Podesta 會面，討論慈善事業和社會行動等，並希望祖克柏「見到那些能夠告訴他理解有效政治運作，以促進公共政策目標的人」。

Sandberg 的郵件（2）/ 圖：ZeroHedge
Sandberg 的郵件（2）/ 圖：ZeroHedge

此外，2016 年 1 月 John Podesta 的訊息透露臉書運營長 Sandberg 提道「謝謝妳的幫助與支持」，並期待著「與您合作選出第一位女性美國總統」。

Podesta 發給 Sandberg 的郵件 / 圖：ZeroHedge
Podesta 發給 Sandberg 的郵件 / 圖：ZeroHedge

臉書股價週二（20 日）下跌 2.56% 來到 168.15 美元。

臉書股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
臉書股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌
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