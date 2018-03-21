以朱立倫籲柯文哲　陳明通：別捨正道不走

陳明通說，兩岸交流的本質是增近相互的了解，營造一個良善互動的環境，政府有雙方交流的政策，城市交流也是既定的政策，過去台北市跟上海的雙城論壇陸委會也多次支持，它們也順利舉行，相對來看，朱立倫今天能夠出發到大陸去，也是跟陸委會申請，陸委會從旁協助，今天也順利成行。

新北市長朱立倫今（21）日將啟程前往江蘇南京、蘇州、昆山及上海等地，進行為期6天的城市交流，這也是朱立倫新北市長任內，首次以市長身分率領市府團隊訪問大陸。對此，陸委會主委陳明通表示，城市交流是我方既定的政策，他以朱立倫為例呼籲台北市長柯文哲說，朱立倫今天能夠出發到大陸去，也是跟陸委會申請，今天也順利成行，若北市府希望上海市台辦主任李文輝來台談雙城論壇，就提出申請，「別拐彎抹角弄了老半天，捨正道不走。」

陳明通指出，一再呼籲北市府，如果李文輝要來談雙城論壇的事情，就幫李文輝提出申請，「開大門走大路，門是開的，不要再去找小門。」

陳明通強調，每個來的交流活動，都有它提出申請的宗旨跟許可的目的，不可以跟許可目的不符合的行動，這是違反我方法令，上海這方面可能對我方的法規不太清楚，所以希望北市府能尊重國家體制，該提出申請就申請，雙城論壇這個政策，「你看新北市提出來，我們就從旁協助，也順利成行。」

陳明通重申，「北市府你要李文輝來談雙城論壇的前期作業，你就跟我們講，我們會從旁協助」，這是很既定的程序，交流是要創造一個良善的互動環境，「門打開，請走大門進來，這才是大國的風範。」

陳明通也呼籲上海尊重我方法規，「如果要來談雙城論壇這個事情，就提出申請，新北市也順利成行，申請也沒幾天的事情，「別拐彎抹角弄了老半天，捨正道不走」，國家有體制政策，陸委會樂觀其成，從旁協助，這才是兩岸城市交流本意。