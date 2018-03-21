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平保去年純利勁增42.8% 最快上半年分拆陸金所上

鉅亨網2018/03/21 09:47
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中國平保 (2318-HK) 昨 (20) 日公佈去年業績，整體優於預期，股東應佔淨利潤為 890.88 億元 (人民幣，下同)，年增率增長 42.8%。平保近年全面向「金融＋科技」轉型，市場預期平保最快於上半年分拆陸金所上市

《星島日報》報導，2018 年是平保成立 30 周年誌慶的一年，正如市場所期待，平保將向股東豪氣發放現金股利，每股派末期息 1 元，年增率增長 81%；若計及已派發的 2017 年中期股利每股 0.5 元，2017 年全年的每股股利為 1.5 元，年增率 100%。

平保業績佳，近日已有分析報告事先預計平保有可能豪派股息，股價已搶先炒高。業績公布後，平保 H 股略回軟，收報 91.25 港元，微跌 0.27%，成交逾 52.6 億港元。

中國平保股價

平保首次引入營運利潤指標，剔除短期波動影響後的歸屬於母公司股東營運利潤為 947.08 億元，按年增長 38.8%。

市場預期，平保最快於上半年分拆陸金所上市，平保披露，陸金所首次實現全年整體盈利，實現扭虧為盈。至去年底，陸金所的資產管理規模達 4616.99 億元，較去年初增長 5.3%﹔管理貸款餘額 2884.34 億元，增長 96.7%。

年報首次披露，平保旗下 3 家科技子公司平安好醫生、平安醫保科技、金融壹帳通分拆上市前的融資估值，分別為 54 億美元、88 億美元和 74 億美元。連同陸金所，4 家企業估值逾 400 億美元。

目前，平安好醫生累計註冊用戶超 1.9 億，已完成 IPO 之前的融資，規模 4 億美元，並已向香港聯交所遞交上市申請。平保醫保科技、金融壹帳通也完成首輪融資，分別集資 11.5 億美元和 6.5 億美元。

核心壽險主業方面，報告期末反映盈利能力的新業務價值按年大增 32.6%，至 673.57 億元。壽險及健康險貢獻營運利潤 521.28 億元，按年增長 29.7%。

產險業務方面，保費收入突破 2000 億元大關，按年增長 21.4%，綜合成本率 (費用率加賠付率)96.2%。

若以個人業務為公司帶來盈利貢獻的角度來看，截至 2017 年末，平保的個人客戶人數較年初增長 26.4% 至 1.66 億；客均合同數較年初提升 5% 至 2.32 個；客均利潤按年同比提升 14.2% 至 355.85 元。同時，集團超過 40.4% 的新增客戶來自於集團互聯網用戶。

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