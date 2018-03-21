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中央社

臉書個資外洩 祖克柏政治潛力股掉漆

中央社2018/03/21 09:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）臉書執行長祖克柏原本看好角逐2020年美國總統大選，與尋求連任的川普一較高下，但5000萬名臉書用戶的個資外洩事件曝光後，他身為「政治潛力股」的形象，頓時豬羊變色。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）目前的處境可以說是從「2020大選極受歡迎的寶貝」，掉漆變成猶如「政治禍害」。

就在不到一年前，祖克柏不時登上政治新聞版面，報導內容大多與他可能參選2020年大選有關。部份媒體甚至直指川普已經把祖克柏這位後生晚輩，視為邁向2020年連任選舉的某種威脅。力拱這位科技新貴轉行從政的支持者當中，不少人均看好唯有祖克柏，才能讓民主黨贏回白宮寶座。

然而，連續幾個月來，臉書負面新聞不斷，祖克柏個人形象也受拖累。

2017年底，媒體報導俄羅斯利用臉書廣告與帳號，在2016年美國總統大選期間展開大規模網路攻勢，意圖影響美國選民的投票傾向。

最近，5000萬名臉書用戶個資遭英國資料分析機構「劍橋分析」（Cambridge Analytica）擅自取用，在選舉期間操控選民，更讓臉書再次面臨嚴重的形象危機。

英國國會下議院數位、文化、媒體暨運動委員會（House of Commons digital, culture, media andsport committee）已要求祖克柏必須親自說明；在美國國內，臉書則可能面臨聯邦調查。

哥倫比亞廣播公司（CBS）今天報導，臉書高層主管今天在總部召開緊急應變會議，商討應該如何處理「劍橋分析」風波，但祖克柏與桑德柏格（SherylSandberg）這兩位大當家，卻雙雙缺席。

自從「劍橋分析」擅用臉書用戶個資消息傳出以來，祖克柏迄今都沒有發表評論，臉書股價則是跌跌不休，創下2012年以來股價最低點，公司市值與上週相比，已經足足縮水了約49億美元。

除了股價重挫有形損失之外，祖克柏本來備受期望的「政治新鮮人」正面形象破功，更是看不見的傷害。擁有年輕選民支持基礎，擅長溝通，充滿未來感等特質，都是祖克柏被認為有利於轉戰政壇的加分條件，但如今，別說是2020年大選，祖克柏能否渡過眼前難關，仍是未知數。

民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納（MarkWarner）今天便在推特發文點名祖克柏，寫道：「現在已經到了讓祖克柏和其他執行長到國會作證的時候了。對於2016年大選的社群媒體操控，美國人民有權知道答案。」（編輯：屈享平）1070321

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