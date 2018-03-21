臉書個資外洩 祖克柏政治潛力股掉漆

（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）臉書執行長祖克柏原本看好角逐2020年美國總統大選，與尋求連任的川普一較高下，但5000萬名臉書用戶的個資外洩事件曝光後，他身為「政治潛力股」的形象，頓時豬羊變色。

美國有線電視新聞網（CNN）今天報導，祖克柏（Mark Zuckerberg）目前的處境可以說是從「2020大選極受歡迎的寶貝」，掉漆變成猶如「政治禍害」。

就在不到一年前，祖克柏不時登上政治新聞版面，報導內容大多與他可能參選2020年大選有關。部份媒體甚至直指川普已經把祖克柏這位後生晚輩，視為邁向2020年連任選舉的某種威脅。力拱這位科技新貴轉行從政的支持者當中，不少人均看好唯有祖克柏，才能讓民主黨贏回白宮寶座。