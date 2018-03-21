獲邀參與WHA機會低 陳時中：不輕言放棄

（中央社記者陳偉婷台北21日電）衛福部長陳時中今天說，今年獲世界衛生大會邀函機會不大，情勢險峻，但一定努力到最後一刻。他也表示世衛秘書處要求台灣醫學生聯合會「改國籍」是不對的事，將持續抗議。

今年世界衛生大會（WHA）將於5月21日到26日在日內瓦召開，不過，中國大陸對台打壓加劇，知情人士認為，今年爭取參與WHA面臨的情勢更加艱難，能獲邀參與的機率「非常低」。

衛生福利部長陳時中上午列席立法院社會福利及衛生環境委員會前受訪，媒體詢問得到邀函機會「微乎其微」，他表示，當然事情是很險峻，「機會也不大」，但不會輕言放棄。如果沒有邀函，也一定要去，「這時候更是要前往」，把台灣聲音向世界大聲說出來。