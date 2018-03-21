曾遭控性侵女大生　鴨店紅牌再尾隨OL強撲扒衣物

不知悔改！台北市一名 37 歲陳姓男子， 10 年前擔任男公關時為店內紅牌。 9 年前遭女大生控訴趁她酒醉時性侵得逞，被判無罪，未料去（ 2017 ）年 8 月間色心再起，尾隨一名夜歸 OL ，趁對方準備騎車時從後方突襲、跨坐到 OL 身上狂吻，甚至想脫去其衣物性侵，但因 OL 穿緊身牛仔褲且奮力掙扎，陳男難以脫下她衣褲只得罷手離去。台北地檢署依強制性交未遂罪起訴陳男。

據《蘋果》報導，陳男雖長得不帥，卻憑著有型打扮成為紅牌男公關。 2009 年 11 月， 2 名女大生前往消費，其中一人在飲酒作樂之後醉倒，遭陳男找藉口帶到附近飯店，女大生醒來後驚見自己全裸、下體有異狀，報警提告陳男性侵，起先陳男遭台北地院依涉犯乘機性交罪判刑 3 年 2 個月，上訴後，合議庭調閱監視畫面，認為女大生當下並無酒醉意識不清情況，判陳男無罪，女大生不服再上訴卻遭駁回。