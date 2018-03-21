無力打消貿易戰威脅 G20僅強調：需要更多對話與行

據《路透》報導，與會者形容這次的會議大家「客客氣氣」，各自讀出聲明，並無辯論，最終只提及各國「認識到」需要有更多的「對話與行動」。

G20 財長及央行官員結束 2 天的會議，G20 國家在全球貿易中占 75%，並占全球 GDP 的 85%。這次會議前，由於美國 8 日宣布將針對鋼鋁課稅，而籠罩於貿易戰的陰影。

全球財經領袖 20 日發表聲明，反對保護主義，敦促就貿易展開「進一步對話」，但並未打消貿易戰疑慮。美國依舊準備對鋼鋁課徵關稅，也預計會在近日宣布針對中國的廣泛課稅做法。

在最終聲明中，G20 公報說：「我們重申漢堡峰會在貿易方面的結論，並認識到需要進行更多對話和行動。我們正努力於加強貿易對經濟的貢獻。」

這個宣言並未減除貿易戰的擔憂，美國對鋼鐵徵收 25% 關稅，並對鋁產品收 10% 關稅的做法，預計周五就會生效。另外，川普還可能在周五前，宣布最多 600 億美元，對中國進口商品課徵關稅的措施。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，美國會全力保護自身利益，在這次 G20 峰會上，他們也「大聲而清晰」地表達出來。其結果是，G20 最新的聲明中，刪除了之前有關保護主義及內向型政策 (inward-looking policies)(迎合本土主義者、逆全球一體化的政策) 的部分。

梅努欽表示，美國悍衛捍衛自由和公平的對等貿易，但這麼做總是伴隨著風險，「貿易戰不是我們的目標，但我們並不害怕。」

彭博經濟學家估計，若一場全面的貿易戰爆發，可能造成 4700 億美元的全球經濟損失，這大約相當於泰國的 GDP。