春分養生祕訣 多吃綠色食物少動怒

（中央社記者張茗喧台北21日電）今天是春分，從中醫角度來看，也是人體陰陽平衡的重要節氣。中醫師提醒，春分養生重點在「養陽氣」，切記早睡早起、別熬夜、少生氣動怒，可多吃綠色蔬菜，少吃辛辣料理。

台北市中醫師公會理事彭溫雅受訪時表示，所謂的24節氣是以太陽照射地球角度區分，因地球繞著太陽轉一年是360度，每15度就是一個節氣，而「春分」正好是一年當中晝夜等長的日子，從中醫角度來看，春分是人體陰陽平衡的重要節氣。

彭溫雅說，春分過後，代表春夏的陽氣要開始升發，因此養生重點就是「養陽氣」，作息方面最好早睡早起，不要做傷害陽氣的事，例如熬夜、生氣動怒等；此外，春天屬於養肝的季節，加上肝屬木，木頭燃燒生火，若沒有養好肝就容易上火。