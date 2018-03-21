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中華職棒／控訴聯盟、猿隊拒協商　球員工會申請裁決

體育中心／綜合報導2018/03/21 10:07
▲亞冠賽中職聯隊總教練洪一中。（圖／吳政紘攝）
▲亞冠賽中職聯隊總教練洪一中。（圖／吳政紘攝）

中職球員工會今表示，針對2017年亞冠賽與中職聯盟、球團提出團體協商之需求，並認為兩方皆為「消極、拒絕」協商，因此向勞動部遞交「不當勞動行為裁決」申請書。

以下為球員工會聲明：

中職聯盟與球團於球季外安排球員參加2017亞洲職棒冠軍爭霸賽(後稱亞冠賽)，本會為釐清「『職業棒球選手契約書』內，選手應承擔之業務責任範圍」，函文向聯盟及球團提出團體協約之協商(見說明二)，經依序與統一、富邦及中信球團見面、了解立場後，本會遂依法針對消極、拒絕進行團體協商之中職聯盟與Lamigo球團，向行政院勞動部遞交「不當勞動行為裁決申請書」。

2015年初，吳志揚會長於上任後首次會見胡金龍理事長時，承諾重視工會需求、研擬修改聯盟章程、改善球員勞動環境。但時至今日，聯盟從未與本會代表進行實質性的勞資協商。

甚至自2016年起，聯盟消極面對本會包含「規章改革」、「球場安全」及「國際賽權益」等所有訴求，導致球員權益受影響、聯盟發展停滯，已明顯衝擊整體環境進步。

本會自2016中職日職對抗賽起，即呼籲聯盟重視「安排球員參與非合約內賽事，已違反契約精神甚至衝擊球員對工作範疇期待值」的議題，避免因該賽事折損球員基本工作權益與勞資互信；到2017年底的亞冠賽，更是變本加厲片面解讀本會所提的合約精神議題與球員照顧需求，拒與工會討論。

在聯盟長期漠視球員權益下，本會決定依循我國法律保障的權利，向聯盟及球團依「團體協約法」提出團體協商。然而本會依法提出的訴求，以及萬不得已的法律行動，竟再一次被聯盟與單一球團(Lamigo)傲慢忽視，拒絕依法協商。

為保障勞動權益，本會僅能再依循「勞資爭議處理法」，向勞動部提請「不當勞動行為裁決」，期透過政府依法介入勞資協商，讓勞動環境獲得改善。

台灣運動環境要進步，身為國內唯一職業運動聯盟必須發揮領航角色；而中職聯盟期望接軌國際，更必須改變現在不聽、不看、不回應的做法，攜手球團、球員及球迷四方一起努力！今日工會在隱忍兩年的漠視對待後，依法提出協商訴求，不但是為了捍衛基本勞動權益，更是對渴望環境進步的期待，提出最深切的吶喊。

關鍵字lamigo中華職棒球員工會棒球亞冠賽
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