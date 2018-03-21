為符合兩岸三地法規　鴻海小股東申購FII再等48小時

鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴陸上市案日前獲大陸證監會通過，市場預估最快可能4月在中國大陸上海A股上市。而16日上午鴻海透過券商舉辦申購說明會，但由於只開放給股臨會上有登記的股東，部分股東不得其門而入，且因為法規限制與申購程序複雜，一度引起部分股東不滿。

對於有小股東抱怨鴻海子公司富士康工業互聯網（FII）赴陸上市申購抽籤有夠難，鴻海董事長郭台銘日前（17日）不滿承辦券商的作法，表示要撤換券商，同時也向股東們抱歉，並說將於20日再向股東們報告。不過鴻海20日深夜發表聲明，為符合兩岸三地相關法令，仍需48小時的規畫，要股東們見諒。

而一向寵小股東的郭董得知小股東抱怨也怒了，不滿相關人員的處理態度，認為沒有為股東們著想，火速撤換合作券商，成為拒絕往來戶，並對當天到券商說明會的小股東統一發放5000元車馬費，並向股東們致歉。

郭董指出，小股民參加FII抽籤不是不可能的事，否則不會在臨時股東會上承諾大家，他知道有法規上的限制，但並非無法克服，他說會盡快尋求解決的方案，希望周二下班前對小股東說明，否則違背他這輩子做人的誠信。

不過周二深夜，鴻海發出聲明，指出為符合兩岸三地相關法令之規定，且讓各項作業更臻完善，公司尚需額外48小時的規畫，屆時始對外說明相關的規畫，造成各股東諸多不便，敬請見諒。