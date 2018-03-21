NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈陸委會籲習：承擔維護台海和平使命核二2號機起動了　台電調度更彈性理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
政治

外交部重砲連連　批WHO為大陸政治目的服務令人不齒

記者林仕祥／台北報導2018/03/21 10:14
▲外交部批評，WHO祕書處為中國政治目的服務，令人遺憾與不齒。圖為外交部長吳釗燮。（圖／NOWnews資料照）
▲外交部批評，WHO祕書處為中國政治目的服務，令人遺憾與不齒。圖為外交部長吳釗燮。（圖／NOWnews資料照）

外交部在新任部長吳釗燮接掌後，對中國大陸的態度日漸強硬。世界衛生組織（WHO）去年12月18日，要求「世界醫學生聯盟」（IFMSA）將「台灣醫學生聯合會」的國籍自Taiwan改為Taiwan, China。對此，外交部20日晚間重砲批評，WHO這種只為中國政治目的服務的做法，令人不齒。

外交部表示，WHO屈服並配合政治壓力，施壓非政府間國際組織打壓台灣NGOs的國際參與，不但違反WHO憲章的精神、剝奪台灣人民的權利，更不尊重IFMSA等國際非政府組織作為專業、自主組織的運作。WHO這種罔顧健康人權的作為，完全背離了WHO成立的宗旨。

外交部全力支持「台灣醫學生聯合會」捍衛會籍權益的努力，WHO祕書處這種只為中國政治目的服務的做法令人遺憾與不齒，難以贏得會員及國際社會尊重。

外交部指出，放任中國以政治影響力干擾WHO祕書處及INGOs，無益於國際醫衛合作。中國持續以霸道手段打壓台灣人民參與國際會議及活動，只會引起台灣人民反感，致使兩岸關係漸行漸遠。

外交部誠盼IFMSA堅守專業中立的立場，給予所有會員平等一致的待遇，並確保所有會員參與地位不受任何政治問題干預及剝奪。並呼籲IFMSA各國會員正視WHO不當政治干預的嚴重性，立即向該組織祕書處表達抗議。

外交部這兩日對中國大陸的態度十分強硬，20日早上，面對大陸國家主席習近平重申一中，有能力挫敗一切台獨行動的說詞，外交部發言人李憲章在記者會上直接回嗆，我國推動踏實外交，「他國不應說三道四」；強調美國總統川普簽署《台灣旅行法》，彰顯美方政府繼續深化台美關係的強烈意願，外交部會持續深化、鞏固這樣的雙邊關係。

時代力量立委徐永明也在臉書上大讚，外交部捍衛主權的行為，表現大大超越陸委會，樂見於外交部能增加對大陸的回應，期待未來能取代陸委會，「這絕對是國家正常化的重要一步！」
 

關鍵字外交部who徐永明習近平台獨
拚募兵　嚴：連上將都走進校園招募嚴德發證實　中共遼寧號進台灣海峽

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan