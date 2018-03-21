外交部重砲連連　批WHO為大陸政治目的服務令人不齒

外交部表示，WHO屈服並配合政治壓力，施壓非政府間國際組織打壓台灣NGOs的國際參與，不但違反WHO憲章的精神、剝奪台灣人民的權利，更不尊重IFMSA等國際非政府組織作為專業、自主組織的運作。WHO這種罔顧健康人權的作為，完全背離了WHO成立的宗旨。

外交部在新任部長吳釗燮接掌後，對中國大陸的態度日漸強硬。世界衛生組織（WHO）去年12月18日，要求「世界醫學生聯盟」（IFMSA）將「台灣醫學生聯合會」的國籍自Taiwan改為Taiwan, China。對此，外交部20日晚間重砲批評，WHO這種只為中國政治目的服務的做法，令人不齒。

外交部全力支持「台灣醫學生聯合會」捍衛會籍權益的努力，WHO祕書處這種只為中國政治目的服務的做法令人遺憾與不齒，難以贏得會員及國際社會尊重。

外交部指出，放任中國以政治影響力干擾WHO祕書處及INGOs，無益於國際醫衛合作。中國持續以霸道手段打壓台灣人民參與國際會議及活動，只會引起台灣人民反感，致使兩岸關係漸行漸遠。

外交部誠盼IFMSA堅守專業中立的立場，給予所有會員平等一致的待遇，並確保所有會員參與地位不受任何政治問題干預及剝奪。並呼籲IFMSA各國會員正視WHO不當政治干預的嚴重性，立即向該組織祕書處表達抗議。

外交部這兩日對中國大陸的態度十分強硬，20日早上，面對大陸國家主席習近平重申一中，有能力挫敗一切台獨行動的說詞，外交部發言人李憲章在記者會上直接回嗆，我國推動踏實外交，「他國不應說三道四」；強調美國總統川普簽署《台灣旅行法》，彰顯美方政府繼續深化台美關係的強烈意願，外交部會持續深化、鞏固這樣的雙邊關係。

時代力量立委徐永明也在臉書上大讚，外交部捍衛主權的行為，表現大大超越陸委會，樂見於外交部能增加對大陸的回應，期待未來能取代陸委會，「這絕對是國家正常化的重要一步！」

