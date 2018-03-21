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NBA／活塞有意找回名控衛畢拉普斯入主管理層

體育中心／綜合報導2018/03/21 10:15
▲Chauncey Billups。（圖／美聯社／達志影像）
▲Chauncey Billups。（圖／美聯社／達志影像）

根據美媒報導，本季戰績不如預期的活塞，有意找來04年冠軍控衛Chauncey Billups(畢拉普斯)來為球隊掌舵。Billups在底特律享有很高的聲譽，而他在NBA也是頗受尊敬的一名球員。

在今年年初，活塞決定將鋒線大將Tobias Harris、Avery Bradley以及替補中鋒Boban Marjanovic等球員，加上兩個選秀權送到快艇，換來球星Blake Griffin。

不過在這之後球隊的化學反應並不是很好，目前他們31勝39負排名東區第9，闖進季後賽的機會不大，球隊也已經開始展望來年。

根據《妞約時報》記者Marc Stein報導，活塞正考慮讓Billups在明年來打造一支具有競爭力的球隊；而且在退役後他也一直擔任分析師的腳色，對於擔任管理職缺的興趣大於當教練。

Stan Van Gundy目前擔任底特律活塞總教練，另外還身兼球團籃球事務部副總裁，若Billups真的入主管理層，那麼Van Gundy之後可能就會專任教練一職。

活塞發言人Mark Barnhill稍早也針對此事指做出了簡單的回應，他指稱該報導是一則假新聞。不過外界仍有很多人相信，活塞正在和Billups接觸。

 

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