NBA／活塞有意找回名控衛畢拉普斯入主管理層

根據美媒報導，本季戰績不如預期的活塞，有意找來04年冠軍控衛Chauncey Billups(畢拉普斯)來為球隊掌舵。Billups在底特律享有很高的聲譽，而他在NBA也是頗受尊敬的一名球員。

在今年年初，活塞決定將鋒線大將Tobias Harris、Avery Bradley以及替補中鋒Boban Marjanovic等球員，加上兩個選秀權送到快艇，換來球星Blake Griffin。

不過在這之後球隊的化學反應並不是很好，目前他們31勝39負排名東區第9，闖進季後賽的機會不大，球隊也已經開始展望來年。