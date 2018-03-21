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中央社

飛航途中接連死亡 聯航貨艙暫停寵物運輸服務

中央社2018/03/21 10:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者顏伶如波特蘭20日專電）聯合航空公司（United Airlines）接連發生寵物在飛航途中死亡的意外事件後，今天宣布暫停貨艙寵物運輸服務，進行內部檢討。

聯合航空公司發言人霍柏特（Charlie Hobart）今天發表聲明指出，原本提供運輸寵物的服務將暫時停止，將針對公司現行「寵物安全」（PetSafe）計畫展開從上到下的徹底檢討。

為了確保寵物安全、舒適以及旅遊方便，聯合航空公司指出，將與立場公正、獨立的飛航安全專家合作，展開內部檢查。

公布於聯合航空網站上的聲明指出：「我們的目標是希望持續確保搭乘我們航班所有寵物與動物的安全與舒適。」

聯合航空公司指出，內部檢討估計將於今年5月1日之前完成。截至3月20日之前，已經預約完成的既有「寵物安全」服務對象，仍將會完成服務。「寵物安全」計畫是將寵物放置於飛機貨艙，如果是與乘客一同搭乘客艙的寵物，並不受影響。

根據美國運輸部統計，2017年美國所有航空業者當中，發生於聯合航空班次的動物死亡案例最多，共計18隻動物在運輸過程當中死亡，另外13隻受傷。

從去年以來，聯合航空多次傳出寵物在航班中死亡的消息。上週聯航1284航班從休士頓（Houston）飛往紐約（New York）的班機上，空服員強制要求乘客將一隻寵物狗放到座艙上方的置物櫃，結果飛機抵達目的地時，小狗已經死亡。

另外，一隻巨兔去年也在聯合航空運輸過程當中死亡，飼主後來因此提告。（編輯：陳俊碩）1070321

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