玉晶光傳打入華為3D供應鏈 今年業績看俏

根據法人最新報告表示，華為近期已經完成3Dsensing接收端供應商的挑選，歐菲光為主要供應商，而舜宇光學是第二供應商，與歐菲光搭配有Sony的Sensor與玉晶光的感測鏡頭，雖然預測今年下半年才開始出貨，但是為首發非蘋品牌手機正式3D Sensing供應鏈的形成，玉晶光在蘋果與非蘋的3D Sensing都成功切入供應鏈，預估今年獲利成長幅度逾5成。

法人指出，玉晶光已為iPhone X的Face ID接收端鏡頭供應商之一，相信對於華為供應鏈的技術可順利切入。相對於iPhone年銷售量約2億支，Android手機光是大陸品牌市場可達5億支以上，2019年有望全面導入3Dsensing之下，玉晶光營運不看淡。

針對法人報告，玉晶光表示，分散客戶一直以來就是玉晶光努力的目標，與客戶間都有保密協定，單一客戶的相關議題都無法評論。

玉晶光今天在成為華為3D sensing感測鏡頭第一供應鏈傳聞激勵下，股價強勢開高走高，截至9時56分，股價最高衝上273元，距離漲停價274元僅一步之遙。(編輯：陳永昌)1070321