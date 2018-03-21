晶片電阻漲聲再起 族群走勢強勁

晶片電阻漲價風起雲湧。奇力新旗下旺詮公告，5日起調升部分厚膜電阻單價25%以上。國巨集團今年度已2度調漲晶片電阻價格。光頡旗下無錫泰銘電子在日前也先公告調整厚膜電阻售價。

中國大陸媒體報導，由於厚膜電阻材料成本（包材、漿料、電鍍材料、陶瓷基板）大幅上漲，光頡將對部分產品的價格再次進行調整，範圍包括部分封裝貼片電阻及排阻（以報價單為準）。

光頡早盤最高來到35元，漲4.8%；國巨盤中來到477.5元，漲2.2%。華新科盤中來到114元，漲4.1%。

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）晶片電阻市場再傳漲價，概念股走勢堅挺。光頡盤中上漲逾4%，國巨盤中來到477.5元，再創歷史新高價。

此外，中國大陸風華高科1月下旬也宣布，2月5日起部分片式電阻價格在目前銷售價格基礎上調升7%到13%，以報價單為準。

市場人士指出，目前汽車電子、工業規格等應用晶片電阻供不應求，平均安全庫存天已經低於30天。

此外中國大陸農曆春節後作業員返工率偏低，影響晶片電阻台廠在中國大陸設廠的產能，預期第1季晶片電阻廠商在中國大陸的稼動率大約在70%到80%之間，產能產出相對縮減。

加上消費電子終端需求仍持續拉升，使得廠商晶片電阻安全庫存天數持續下滑，晶片電阻供應狀況更加緊俏。

市場人士指出，特定大廠晶片電阻安全庫存天數已經下降到35天到36天左右，缺貨狀況可能持續到第2季。

從廠商布局來看，法人表示，包括奇力新旗下旺詮、厚聲、麗智等晶片電阻廠在中國昆山設廠，這3家每月產能粗估超過500億顆，全球電阻器每月供應量約3600億顆，全球晶片電阻元件主要廠商包括國巨、KOA、Rohm、Panasonic、Vishay等。（編輯：鄭雪文）1070321