NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈陸委會籲習：承擔維護台海和平使命核二2號機起動了　台電調度更彈性理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

長榮航去年大賺配現金股利0.2元 股價漲

中央社2018/03/21 10:17
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韋樞台北21日電）長榮航空20日公布去年合併營收和客運營收雙創新高，不過配現金股利0.2元，現金殖利率僅1.33%，今天股價小漲。長榮航表示，今年引進多架新機，營運有望再創新高。

長榮航合併營收新台幣1635億6200萬元，創下歷史新高，年增13.1%，其中客運營收924億元，亦創下歷史新高，較2016年增加66億元，年增7.7%；每股稅後盈餘(EPS)1.38元，較2016年的0.83元大幅增長。

董事會決議每股配發現金股利0.2元，盈餘轉增資配股每股0.5元，現金殖利率約1.33%。

長榮航董事長林寶水表示，今年長榮航展望看好，主要是全球航空業的客運和貨運與全球經濟有關，今年全球經濟成長逾3%，各家航空業分析各區域旅客量和貨量都成長，亞太區客運量成長最大。原先規劃長榮航今年營收要年成長4%，但從前兩個月營收成長超過1成，似乎原先的估計保守了點。

林寶水指出，長榮的機隊愈來愈年輕，過去大型747客機全數除役，747貨機明年初也會走入歷史；今年有兩架波音787客機交機，貨機引進波音777，已有1架在服役，今年有另外3架會交機，有助營收。

長榮航今天股價開高小漲，盤中最高15.2元，漲幅1%，距離季線15.44元和半年線15.23元不遠，成交量溫和放大約3000張。

此外，華航高層主管表示，去年華航集團合併營收約1560餘億元，創下歷史新高，獲利亦排名歷年前5名之內，財報預計22日召開董事會中確定後再公布，今天股價亦在11元之上狹幅震盪，最高11.1元，小漲0.9%。（編輯：郭萍英）1070321

玉晶光傳打入華為3D供應鏈...省府明年預算歸零 台灣省主...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan