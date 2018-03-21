長榮航去年大賺配現金股利0.2元 股價漲

長榮航合併營收新台幣1635億6200萬元，創下歷史新高，年增13.1%，其中客運營收924億元，亦創下歷史新高，較2016年增加66億元，年增7.7%；每股稅後盈餘(EPS)1.38元，較2016年的0.83元大幅增長。

（中央社記者韋樞台北21日電）長榮航空20日公布去年合併營收和客運營收雙創新高，不過配現金股利0.2元，現金殖利率僅1.33%，今天股價小漲。長榮航表示，今年引進多架新機，營運有望再創新高。

長榮航董事長林寶水表示，今年長榮航展望看好，主要是全球航空業的客運和貨運與全球經濟有關，今年全球經濟成長逾3%，各家航空業分析各區域旅客量和貨量都成長，亞太區客運量成長最大。原先規劃長榮航今年營收要年成長4%，但從前兩個月營收成長超過1成，似乎原先的估計保守了點。

林寶水指出，長榮的機隊愈來愈年輕，過去大型747客機全數除役，747貨機明年初也會走入歷史；今年有兩架波音787客機交機，貨機引進波音777，已有1架在服役，今年有另外3架會交機，有助營收。

長榮航今天股價開高小漲，盤中最高15.2元，漲幅1%，距離季線15.44元和半年線15.23元不遠，成交量溫和放大約3000張。

此外，華航高層主管表示，去年華航集團合併營收約1560餘億元，創下歷史新高，獲利亦排名歷年前5名之內，財報預計22日召開董事會中確定後再公布，今天股價亦在11元之上狹幅震盪，最高11.1元，小漲0.9%。（編輯：郭萍英）1070321