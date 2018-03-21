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中央社

歐盟擬課3%營業稅 鎖定美科技業者

中央社2018/03/21 10:20
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐盟執委會（EC）今天將提案規範，讓數位企業支付公平稅負。歐盟目標鎖定像是谷歌（Google）、臉書（Facebook）等美國科技巨擘。

據路透社上週所看到的提議草案，歐盟執委會料將提案，在歐洲擁有鉅額數位收益的企業需支付3%的營業稅。

若提案獲歐盟各國與國會議員支持通過，3%營業稅將適用於每年在全球收益超過7.5億歐元的大企業，以及每年應向歐盟繳稅超過5000萬歐元的公司。但各國議員是否支持此案，仍有極大不確定性。

這項課稅是歐盟在找出改善稅收利潤方式前的短期因應措施，除影響谷歌、臉書，也可能包含像是亞馬遜（Amazon）、優步（Uber）及Airbnb等受矚目美國企業。

歐盟這項課稅立法，時機正值美國自身的稅改和貿易戰威脅也影響到歐洲，以及臉書用戶個資傳遭美國總統川普2016年競選時所聘的一間諮詢公司濫用等事件相繼發生。

歐盟大國一直指控這些科技業者藉由將利潤轉移至像愛爾蘭、盧森堡等低稅率成員國，減少向歐盟繳納稅額。

歐盟提案需獲歐洲議會（EP）與28個歐盟成員國的支持，但各成員國間對此議題看法分歧；歐盟稅改需獲全體成員國通過才能成為法律。（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070321

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