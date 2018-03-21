歐盟擬課3%營業稅 鎖定美科技業者

（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐盟執委會（EC）今天將提案規範，讓數位企業支付公平稅負。歐盟目標鎖定像是谷歌（Google）、臉書（Facebook）等美國科技巨擘。

據路透社上週所看到的提議草案，歐盟執委會料將提案，在歐洲擁有鉅額數位收益的企業需支付3%的營業稅。

若提案獲歐盟各國與國會議員支持通過，3%營業稅將適用於每年在全球收益超過7.5億歐元的大企業，以及每年應向歐盟繳稅超過5000萬歐元的公司。但各國議員是否支持此案，仍有極大不確定性。

這項課稅是歐盟在找出改善稅收利潤方式前的短期因應措施，除影響谷歌、臉書，也可能包含像是亞馬遜（Amazon）、優步（Uber）及Airbnb等受矚目美國企業。