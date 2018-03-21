NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈陸委會籲習：承擔維護台海和平使命核二2號機起動了　台電調度更彈性理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

「三馬」概念股 眾安在線盈轉虧 去年勁虧近10億

鉅亨網2018/03/21 10:24
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

「三馬」(馬雲、馬化騰、馬明哲) 概念股眾安在線 (6060-HK) 公佈去年業績，全年虧損 9.96 億元 (人民幣，下同)，2016 年同期賺 937 萬元，不派末期息。公司暫不考慮以 CDR 方式回歸 A 股上市

去年勁虧近 10 億元，眾安在線今 (21) 日股價開盤走跌，截至 9:48，股價來到 64.40 港元或 - 6.27%。

眾安在線股價
眾安在線股價

截至去年年底，眾安在線總保費收入為 59.5 億元，按年增長 74%。已賺保費淨額 46.1 億元，按年增長 43%。服務客戶 4.32 億名客戶，人均保單數目為 12.6 張，人均保費為 13.8 元。

全年提取的未到期責任準備金為 10.9 億元，按年升 6.6 倍。首席財務官鄧銳民指，健康險產品的到期限大多為 12 個月，消費金融類產品則介乎 6 至 9 個月，而此類長期限產品所提取的準備金，較短期保險產品的要高，故增加了支出成本。

眾安的保險業務，在 2017 年之前均以短期業務為主，如生活消費及航旅產品，但自 2017 年以來，長期業務，包括健康、消費金融及汽車保險，均錄得高速增長。

期內，生活消費及航旅產品的保費收入增長分別為 10.3% 及 32.8%，但健康、消費金融及汽車保險的增長則分別達 410.4%、225% 及 2018.7%。快速增長部分的保費佔總保費收入 38.9%，前年同期此比例 16.4%。

鄧銳民表示，隨着新業務持續增長，在擴大保費規模至一定程度後，將會有助攤銷現時的支出。他有信心把綜合成本率控制在 100% 以下。去年期內的綜合成本率為 133%。

至於被問及公司會否回歸 A 股以預託憑證 (CDR) 方式上市，眾安總經理兼首席執行長陳勁指，暫時不會考慮

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afp三馬概念股眾安在線眾安cdra股上市headline
電阻原料漲不停 光頡再宣布...新興亞洲基本面、資金面強 ...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan