「三馬」概念股 眾安在線盈轉虧 去年勁虧近10億

去年勁虧近 10 億元，眾安在線今 (21) 日股價開盤走跌，截至 9:48，股價來到 64.40 港元或 - 6.27%。

「三馬」(馬雲、馬化騰、馬明哲) 概念股眾安在線 (6060-HK) 公佈去年業績，全年虧損 9.96 億元 (人民幣，下同)，2016 年同期賺 937 萬元，不派末期息。公司暫不考慮以 CDR 方式回歸 A 股上市。

全年提取的未到期責任準備金為 10.9 億元，按年升 6.6 倍。首席財務官鄧銳民指，健康險產品的到期限大多為 12 個月，消費金融類產品則介乎 6 至 9 個月，而此類長期限產品所提取的準備金，較短期保險產品的要高，故增加了支出成本。

眾安的保險業務，在 2017 年之前均以短期業務為主，如生活消費及航旅產品，但自 2017 年以來，長期業務，包括健康、消費金融及汽車保險，均錄得高速增長。

期內，生活消費及航旅產品的保費收入增長分別為 10.3% 及 32.8%，但健康、消費金融及汽車保險的增長則分別達 410.4%、225% 及 2018.7%。快速增長部分的保費佔總保費收入 38.9%，前年同期此比例 16.4%。

鄧銳民表示，隨着新業務持續增長，在擴大保費規模至一定程度後，將會有助攤銷現時的支出。他有信心把綜合成本率控制在 100% 以下。去年期內的綜合成本率為 133%。

至於被問及公司會否回歸 A 股以預託憑證 (CDR) 方式上市，眾安總經理兼首席執行長陳勁指，暫時不會考慮。