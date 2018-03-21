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中央社

台境去年每股稅後小賺0.06元

中央社2018/03/21 10:27
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義台北21日電）台灣最大土壤污染整治業者台境企業公司公布，去年合併營收新台幣8億7320.2萬元，較前年成長1.67%；去年稅後淨利184萬元，年減95.97%，每股稅後盈餘0.06元。

台境企業表示，日前董事會通過2017年財報，並決議污泥再利用處理廠股權投資議案，同時公告今年前2月自結損益。

台境說明，2017年合併營收較2016年成長，主因受惠於第2季起新化廠S類、鳥松廠D類廢棄物處理業務陸續加入營運；但因新化廠及鳥松廠無法發揮最大產能效益，以及保守認列1671.3萬元整治案件訴訟可能損失，造成稅後淨利較2016年大幅減少。

台境指出，2017年台境旗下主要3大事業體，包括以土壤污染整治工程為主的環工專案事業、以土方資源回收及再利用處理為主的廢棄物處理事業、各類環保服務領域的環境採樣及實驗分析環境檢測事業，營收比重分別為75%、12%、8%，其中，廢棄物處理事業營收較2016年同期成長98.6%。

台境統計，2018年前2月合併營收為8399.4萬元，由於農曆年前為傳統環保處理量低潮期，使環境工程專案認列營收，及事業廢棄物再利用處理收入落於低點，使自結稅後淨損為2000萬元，每股稅後虧損(EPS)0.58元，隨著主要客戶陸續開工後，環保處理量將有機會在3月起逐步增溫。

另外，台境旗下廢棄物處理再利用事業擴充，經董事會決議，以收購85%已發行股份方式，投資桃園新屋躍境公司，擴充環保主管機關規範的廢棄物處理R類代碼業務，取得包含紡織污泥、漿紙污泥再利用處理產能，可望於今年第2季起貢獻營收。(編輯：陳永昌)1070321

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