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高鐵祭專屬優惠 會員數衝破50萬人

鉅亨網2018/03/21 10:35
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台灣高鐵 (2633-TW) 今 (21) 日指出，自去年 10 月底推出會員制短短不到 5 個月會員 TGo 註冊，申請數已突破 50 萬人，展望後市，高鐵希望藉由擴大會員數來擴大套裝行程銷售、離峰班次促銷，衝高營收表現。

根據統計，高鐵去年運量破 6000 萬人次達 6057 萬人次，其中，平日離峰優惠班次全年搭乘人次估逾百萬，在優惠結束後，由於高鐵會員仍可享平日指定車次優惠，加上購票乘車每消費 20 元即可累積 1 點，累積至 500 點以上可兌換或折抵高鐵車票 (限兌換全票)，讓不少民眾踴躍加入會員。

為了持續衝高旅運量，台灣高鐵也宣布，規劃於 4 月 18 日至 5 月 31 日 (疏運期除外)，再推出「TGo 會員限定 星光列車 75 折」活動，也就是 TGo 會員搭乘平日 (周一至周四) 始發站發車時間為晚間 21 時以後的列車，可享標準車廂對號座全票 75 折優惠，活動期間適用班次達 300 班，藉此提升離峰時段的載客率。

高鐵正積極推出多元產品，希望刺激國旅進一步推升旅運量，繼日前與全台多家飯店業者合作後，此次也加碼與東南旅行社、和運租車聯手推出全新的租車專案商品，結合台灣高鐵全線 12 座車站與和運租車 iRent 自助租車全台 300 個取車點，打造台灣自由行全新旅遊網。

以台北出發至左營為例，商品優惠售價為 2980 元，相當於台灣高鐵台北至左營標準車廂對號座的去回程票價，即免費享有 iRent 4 小時體驗券和東南旅遊加碼贈送國外旅遊和高鐵假期折價券。

 

 

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