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新興亞洲基本面、資金面強 投資吸引力增

鉅亨網2018/03/21 10:34
鉅亨網 / NOWnews
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經過 2 月份的全球股市震盪、貿易戰議題等影響，投資人今年來謹慎不少，資金更明顯流出美股共同基金。不過在市場擔憂之際，資金青睞經濟強勁復甦的新興市場，不僅全面加碼，更大幅度買超新興亞股，今年來累積淨流入逾百億美元，預期新興亞洲在未來三年平均 6.5% 的經濟成長，及中產階級人口大幅攀升下，長線投資價值浮現，建議投資人可適度布局新興亞洲區域基金。

鉅亨基金交易平台指出，今年的投資市場相對不平靜，除了市場預期聯準會將加快升息腳步，另一方面也對美國總統川普貿易戰後續的不確定性，都讓部分市場出現投資獲利了結的情況。

以美股來看，今年來美國股票型基金淨流出 227 億美元，流出金額為所有市場之最，但投資人的疑慮在新興市場上並沒有受到太大的影響，資金仍連續流入新興市場，今年來三大新興市場全面呈現淨流入，其中買超新興亞洲 110 億美元，凸顯對該市場的喜愛程度。

鉅亨基金交易平台指出，進一步分析為何資金青睞新興亞股可發現，快速成長的經濟動能，是吸引資金長期投資的重要因素，尤其受惠中國、印度的高速成長，使得新興亞洲整體的經濟成長率大幅領先其餘新興市場，根據 IMF 資料預期 2018~2020 年新興亞洲的 GDP 每年都有 6.5%，遠勝新興歐洲及新興拉美平均 2~3% 的水準。

鉅亨基金交易平台總經理朱挺豪表示，另一方面，中國、印度與東協的快速發展，使得亞洲中產階級人口快速增加，正向的人口結構動能，有利於消費力道提升，刺激經濟成長，形成正向循環，讓亞洲市場相比其他區域更具長期投資潛力，並吸引資金進駐。

朱挺豪指出，根據調查機構資料顯示，2015 年時，亞洲中產階級人口已達 13.8 億人口，預期至 2030 年時將成長到 34.9 億人，屆時亞洲中產階級的人口將會是歐洲的 5 倍、北美的 10 倍，在中產階級人口持續走升與經濟成長持續高速成長的情況下，新興亞洲極具長期投資價值。

朱挺豪認為，中國、印度以及東協的快速崛起，讓亞洲中產階級人口快速增加，加上經濟可望維持 6% 高速成長，使新興亞洲極具長期投資潛力，建議投資人可擇優佈局新興亞洲股票型資金。

 

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